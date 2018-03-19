AK Parti Sakarya İl Başkanlığı, Yaşlılar Haftası'nda Büyüklerini Unutmadı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç Yaşlılar Haftası dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 2019 yerel seçimlerinde mevcut aldıkları oyun üzerinde bir oy alacaklarını ve hedeflerinin yüzde 70'in üzerinde olduğunu söyledi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla parti binasında bir basın toplantısı düzenledi. Gerçekleşen toplantıda yaşlıların haftasını kutlayan AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, "Yaşlılara Saygı Haftası" münasebetiyle bir takım ziyaretlerde bulunacaklarını belirtti. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kongre hakkında da bilgiler veren Kılıç, Erdoğan'ın Sakarya'dan memnun ayrıldığını da ifade etti. Başkan Kılıç ayrıca, Başbakan Binali Yıldırım'ın ileri ki günlerde düzenlenecek olan Gençlik Kolları Kongresi'ne katılımı konusunda da daha henüz net bir bilgi olmadığını söyledi.

Parti binasında basın mensupları ile bir araya gelerek Yaşlılar Haftası'nı kutlayan Kılıç, "Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devletimizin öncelikli görevleri arasındadır. Pozitif ayrımcılık ilkesi doğrultusunda, yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik politikalar geliştirerek birçok proje ve uygulamayı yürürlüğe koyuyoruz. Ne mutlu ki bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren kültür ve geleneğe mensubuz. Ben bu düşüncelerle Yaşlılar Haftası'nı en samimi duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize mutlu, huzurlu, sağlıklı ve uzun ömür diliyorum. Öğleden sonra Allah nasip ederse yaşlılarımızı ziyaret edeceğiz Sosyal İşler Daire Başkanı ve bir ekibimizle birlikte. Bu ziyaretlerimizi her zaman yapıyoruz ama bu haftanın yaşlılar haftası olması nedeniyle belli bir yaşın üstündeki yaşlılarımızı evlerinde ziyaret edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongrede Sakarya'dan rekor oy beklediğini söylemesinin ardından açıklamalarda bulunan Fevzi Kılıç, "Biz her zaman iddialıyız. Gerçekleşen kongremizde Sakarya'mızın kıymetli insanlarına teşekkür ediyoruz. Zaman zaman yine teşekkürlerimizi ilettik ama siz basın mensuplarımızın huzurunda da bunu dile getirelim. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkan Yardımcımızın kendi ifadeleriyle; Sakarya'da şu ana kadar yapılmış olan kongreler içerisinde böyle bir kalabalık ve kongre görmediklerini söylediler. Hakikaten doğru, aynı şeye bende katılıyorum. Gerçekten ciddi bir heyecan ve kalabalık vardı. Bu bizi ziyadesi ile memnun ve ziyade ediyor. Rekor bekleniyor doğru, rekor kıracağımıza inanıyoruz. Mevcut aldığımız oyun üzerinde oy alacağız, hedefimiz kesinlikle yüzde 70'in üzerinde" diye konuştu.

Gerçekleşen kongre sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'dan memnun ayrıldığını dile getiren Kılıç, "Cumhurbaşkanımızın bir tavrı var. Cumhurbaşkanımızı yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz için çok aman aman olanları söylemez. Ama sadece hissettirir, bir cümle söyler ve hissettirir. Bize kongre sonrasında buradan memnun olduğunu hissettirdi. Bunun devamını da beklediğini bize söyledi" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ilerleyen günlerde düzenlenecek olan Gençlik Kolları Kongresi'ne katılıp katılmayacağı konusunda da bilgi veren Fevzi Kılıç, "Gençlik Kollarının Kongresine Başbakanımız planlamada vardı. 25 Mart tarihinde gençlik kollarımızın kongresi olacaktı. Şimdi İstanbul kongreleri gündeme geldi. İstanbul'da 39 tane ilçe kongresi yapılacak. Bu hafta İstanbul'un kongreleri başladı. Başbakanımızın herhalde 10 tane kongreye oraya katılacağı öngörüsündeyiz, daha net bir bilgi yok. Muhtemelen bizim kongremiz daha sonraya ertelenebilir. Daha Gençlik Başkanımız belirlenmedi bunun belirlenme süreci var. Bu muhtemelen 1 hafta içerisinde belirlenir. Belirlendikten sonra da kongre takvimi belli olacak. Başbakanımızın gelmesi gündemde var ama tarihte bir değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı. - SAKARYA