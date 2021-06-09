AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'den açıklama

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tever, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "AK Partili Milletvekilinin selamıyla belediyelere fatura kesip tahsilat yapan bir gazeteci var" konulu haber ve iddialara ilişkin bir açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu kaydetti.

Basında çıkan bu iddialar ile ilgili AK Parti'li hiçbir milletvekili ve belediye başkanının isminin aynı yerde anılamayacağını belirten Tever, şu ifadeleri kullandı:

"Konuyla ilgili ne partimiz, ne de milletvekillerimiz tarafında böyle bir olay vuku bulmamıştır. Hiçbir milletvekilimiz bugüne kadar herhangi bir konuda bir kişiyi diğerinden farklı veya üstün tutmamıştır. Hiçbir belediyemiz milletin bütçesini, milletin parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını ve hukukunu bugüne kadar kimseye peşkeş çekmemiş bundan sonra da çekmeyecektir. AK Parti'nin geleneğinde, kültüründe selamla siparişle iş yaptırma yoktur. AK Parti mensubu hiçbir milletvekili etik dışı işlere tevessül etmemiştir ve etmez. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Müddei olan buradaki basın mensuplarına soruyoruz? İddialarda adı geçirilen ve zan altında bırakılan milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız kimlerdir? Konu bahse geçen, gazeteci ve meslek arkadaşınız kim ve ya kimlerdir? Milletin partisi AK Parti'mizi bu şekilde haberlerle polemik haline getirmek isteyenleri, bilgi kirliliği yaratarak gündem oluşturma çabasına girenleri kamuoyunun vicdanına havale ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz