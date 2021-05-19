AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, destek paketini değerlendirdi
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AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, destek paketini değerlendirdi

AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, destek paketini değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve çiftçilere yönelik açıkladığı destek paketinin tüm kesimleri mutlu ettiğini bildirdi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve çiftçilere yönelik açıkladığı destek paketinin tüm kesimleri mutlu ettiğini bildirdi.

Yazılı açıklamasında esnaf destek paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tever, müjde niteliğindeki desteklerin başta esnaf, sanatkar ve çiftçiler olmak üzere tüm kesimlerin yüzünü güldürdüğünü vurguladı.

Tever, desteklerin sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, "İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık sunulan kaynak, insanımızın yüzünü güldürdü. Hükümetimiz, salgının başladığı ilk günden bu yana toplamda 661 milyar liralık bir kaynağı, bu süreçte vatandaşlarımıza aktarmış oldu. Ticari hayatın normalleşmesine ilişkin verilen tüm bu desteklerin, ekonomik hayatımızda yerini bulacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlerin gündeme gelme ihtimalinin azalmasının da iş dünyasına moral verdiğine değinen Tever, "Esnafımıza ve sanatkarımıza can suyu sağlayacak nitelikte verilen bu samimi ve reel hibe ödemelerini ve Nefes Kredisi'ni de çok değerli buluyor, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz açısından büyük önem taşıyan bu kararın her kesimi memnun ettiğine inanıyorum." görüşünü aktardı.

"Kovid-19 tedbirlerine hassasiyetle uyulması çok önemli"

Tever, 1 Haziran itibarıyla başlayacak kademeli normalleşme takvimi ve aşı faaliyetlerinde oluşacak hızla beraber yeni bir döneme girileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hassas dönemde tüm hemşehrilerimizin temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet etmelerini rica ediyoruz. Ay sonuna kadar olan süreçte vaka sayılarının daha da aşağı seviyelere inmesi için hemşehrilerimizin kademeli normalleşme döneminde tedbirlerine hassasiyetle uyması çok önemlidir. Unutmamalıyız ki, salgının üstesinden ancak hep birlikte hareket edebilirsek gelebiliriz. Hükümetimiz tarafından hayata geçirilen uygulamalar, belirlenen tedbirler, insanlarımıza eziyet olsun diye değil, bir an evvel bu sancılı süreci geride bırakmak için ortaya konmuştur. Ülkemiz bu salgın sürecini herhangi bir ağır bedel ödemeden yönetebiliyorsa, bunu hükümetimizin zamanında aldığı başarılı tedbirlere borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Allah'ın izniyle bu günleri de hep birlikte geride bırakacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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