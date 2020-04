AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den ramazan mesajı AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, ramazan ayının İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Tever, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan zorlu günlerin, kaybedilen canların ve hastanelerde tedavi süreci devam eden vatandaşların üzüntüsü sebebiyle mahzun ve buruk olduklarını aktardı.

Kovid-19 nedeniyle bu sene farklı bir ramazan yaşanacağına değinen Tever, "Dezavantaj gibi görünen bu durumu avantaja çevirmek yine bizim elimizde. Sosyal mesafe zorunluluğumuz bizi belki de yaradana her zamankinden daha çok yaklaştıracak, Allah ile baş başa kalma fırsatı yakalayanlar belki de tüm ramazanlardan daha ihlaslı bir iç yolculuğa çıkacak, yaptığımız yanlışları çok daha net görüp düzeltme ve o yanlışlara bir daha dönmememizi sağlayacak, aile fertlerini her zamankinden daha çok birbirine yaklaştırıp, evlerimizde bambaşka bir manevi atmosfer oluşturacak, zorda kalan, eş, dost, akraba ve komşularımıza her zamankinden çok daha fazla dikkat kesilmemize neden olacak." ifadelerini kullandı.

Tever, ramazan ayında da "evde kal" çağrısına uyulması gerektiğine işaret ederek, mübarek ayın yeryüzüne sağlık, esenlik, huzur ve barış getirmesini, tüm yürekleri yeniden Allah sevgisiyle canlandırmasını, salgın tehlikesinin bertaraf edilmesini temenni etti.

Herkesin sevdikleriyle gönül rahatlığıyla sıkı sıkıya yeniden sarılabilecekleri günlere kavuşmasını dileyen Tever, ramazanın millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisini yineledi.

Kaynak: AA