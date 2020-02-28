AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den İdlib'deki saldırıya tepki

28.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:42

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, tarihe savaş suçlusu olarak geçecek Esed ve rejim unsurlarının, İdlib'deki alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceğini belirtti.

Tever, İdlib'teki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu yaşanan alçakça saldırının bedelini ağır ödeyecekler." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak için üzerine düşen tüm görev ve sorumluluğu yerine getireceğini belirten Tever, ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak üzere İdlib'te bulunan TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi.

Tever ayrıca, İl Başkanlığı olarak yapılacak olan tüm etkinlik, toplantı ve kongreleri erteleme kararı aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA