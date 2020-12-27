AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Altuğ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşamda Muhammed Sait'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karelerini seçen Tever, sporda ise Fecri Balık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.

Fotoğraflar arasında Muhammed Sait'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesinin kendisini çok etkilediğini belirten Tever, "Umut her zaman vardır. Bu harika kareleri çeken tüm usta fotoğrafçıları yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci