AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

27.12.2020 08:41 | Son Güncelleme: 27.12.2020 08:45
AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, AA'nın

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Altuğ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşamda Muhammed Sait'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karelerini seçen Tever, sporda ise Fecri Balık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.

Fotoğraflar arasında Muhammed Sait'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" karesinin kendisini çok etkilediğini belirten Tever, "Umut her zaman vardır. Bu harika kareleri çeken tüm usta fotoğrafçıları yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Burak Özçivit
Spor Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Erkek Balık Gazete
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 08:44:32. #1.15#
title