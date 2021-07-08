AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, 147. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen 147. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen 147. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Tever, beraberinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan ile partinin genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda hazır bulundu.

Açıklamada toplantıyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Tever, 2023 seçimleri öncesinde yol haritalarını ve çalışmalarını değerlendirdiklerini belirtti.

Tever, seçimlere kadar yaklaşık iki yıl olduğunu anımsatarak, "Bu zamanın her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmek için artık sahada daha fazla var olarak göstereceğiz. Genel başkan yardımcımızla milletvekillerimizle Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilçe başkanlarımızla belediye başkanlarımızla kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla ve tüm teşkilat mensuplarımızla sahada, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek