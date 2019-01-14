Ak Parti Sakarya Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Sakarya Erenler Belediye Başkan Adayı açıklandı.Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç kimdir, aslen nerelidir, mesleği nedir?

FEVZİ KILIÇ KİMDİR?

Fevzi Kılıç, 1964 yılında Sakarya'da doğdu. Aslen Trabzon'lu olan Kılıç, ilk, orta ve lise öğrenimini Sakarya'da tamamlayan Kılıç, 1998 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Ticari hayatına Adapazarı'nda tekstil üzerine faaliyet yürüten aile işletmesinin başına geçerek başladı.

GEÇMİŞTE REFAH PARTİSİ'NDE GÖREV ALDI

1992-1995 yılları arasında Refah Partisi Sakarya Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulundu. 1994 yılında yapılan Yerel Seçimlerde Refah Partisinden Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeliğine aday olan Kılıç, 1995-1997 yılları arasında Refah Partisi İl Yönetim Kurulunda yer aldı.

AK PARTİ SAKARYA KURUCU İL YÖNETİMİNDE YER ALDI

2001 yılında, AK Parti Sakarya Kurucu İl Yönetim Kurulunda yer aldı. 2002-2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı görevinde bulunan Kılıç, 2007 yılında AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı oldu.

2015 YILINA KADAR BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPTI

Fevzi Kılıç, 2007-2010 yıllarında Sakaryaspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 2009 Yerel Seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. 2009 yılından 2015 yılına kadar Sakarya Büyükşehir Başkan Vekilliği görevi yaptı.

2015'TE AK PARTİ SAKARYA İL BAŞKANI OLDU

7 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Kongreyle birlikte AK Parti Sakarya İl Başkanlığı görevine seçilen Kılıç, ayrıcaSakarya İmam Hatip Mezunları Derneği (SİMDER) Kurucu Başkanlığı, Sakarya Terziler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok sivil toplum kurum ve kuruluşunda görev aldı.