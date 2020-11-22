AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı'nın hayata geçirdiği anlamlı proje kapsamında esnaflar tek tek gezildi

Gaziantep'te, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak amacıyla 'Alışverişimizi Esnaftan Yapalım' projesi kapsamında esnafları tek tek gezdi.

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, "'Alışverişimizi Esnaftan Yapalım'projesi kapsamında esnafa destek vermek için Şahinbey'i karış karış gezmeye devam ediyoruz. Sağlığınız, refahınız ve mutluluğunuz için varız" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN YÜZ ESNAFIMIZI ZİYARET EDİYORUZ"

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Her gün 100 esnafımızı ziyaret ediyoruz ülkemizin içinden geçtiği şu zor dönemde onlara bir nebze dahi destek olabilmek adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletip hediyelerini takdim ediyoruz. Sağlığınız, refahınız ve mutluluğunuz için varız" denildi.

KÜÇÜK ESNAFA DESTEK

Geçtiğimiz günlerde projeye ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, pandemiden olumsuz etkilenen esnafa destek olmak bu projeye başlattıklarını söyledi. Teke, "Pandemiden kaynaklı olarak, dünyada olduğu gibi ülkemizde de küçük ve orta ölçekli esnafımızda sıkıntılar var. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda, AVM'lerden, büyük marketlerden alışveriş yapmak yerine evlerimizin ihtiyaçlarını küçük esnaflarımızdan karşılama yönünde karar aldık. Bu anlamda esnafımıza destek olmak amacıyla "Alışverişimizi Esnaftan Yapalım" kampanyasını başlattık." diye konuştu.

"ALIŞVERİŞ YAPILACAK, MASKE HEDİYE EDİLECEK"

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Teke, "Kampanya kapsamında her gün Şahinbey İlçemizde bulunan 100 esnafımızı ziyaret ederek, katkı sağlayacağız. Bu alışverişler sırasında küçük esnafımız için hazırlamış olduğumuz maskeleri esnafımıza vererek, pandemiye karşı alınan tedbirleri anlatıyoruz. Kampanyamız devamlı olacak, arkadaşlarımız her gün 10 ayrı bölgede 100 esnafımızı ziyaret ederek, buralardan alışveriş yapacak, maske hediye edecek ve salgına karşı alınan önlemleri anlatacaklar." ifadelerini kullandı.

"7 GÜN 24 SAAT VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDEYİZ"

AK Parti'nin yalnızca seçim döneminde değil, her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydeden Teke, "Parti olarak, vatandaşımızın her zaman yanındayız. Hele ki bu zor dönemde vatandaşlarımızın daha çok yanında olmak, dertlerini dinleyip çözüm üretmek durumundayız. Biz yalnızca seçim dönemlerinde dolaşan bir parti değiliz, 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." dedi.

"PROJELER DEVAM EDECEK"

Yeni bir kampanya daha başlattıklarını kaydeden Teke, "Yeni kampanyamız ile her gün 10 ayrı bölgede 10 ailemizi ziyaret edeceğiz. Yapılan ziyaretlerde hem koronavirüse karşı alınan tedbirleri anlatacağız hem de hazırlamış olduğumuz maske ve kahveden oluşan hediyelerimizi takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.