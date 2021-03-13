AK Parti sahaya indi
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AK Parti sahaya indi

13.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:08
AK Parti sahaya indi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, partiden boşta kalan tüm vaktini Bilecik cadde ve sokaklarında geçiriyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, partiden boşta kalan tüm vaktini Bilecik cadde ve sokaklarında geçiriyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Başkanlığı Kongresinde il başkanı seçilene Serkan Yıldırım, hayırlı olsun ziyaretlerinin azalmasının ardından tüm vaktini Bilecik cadde ve sokaklarında geçirerek, halkla bir bütün oluyor. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Yıldırım, vatandaşlarının halini ve hatırını soruyor. Vatandaşlar olumlu tepkiler alan Yıldırım, tüm vatandaşları partiye çay içmeye beklediklerini, kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. - BİLECİK

AK Parti sahaya indi
AK Parti sahaya indi
AK Parti sahaya indi
AK Parti sahaya indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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