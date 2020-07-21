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AK Parti sahada

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve ve milletvekilleri, Kütahya 2. OSB"de incelemelerde bulundu.

AK Parti sahada
21.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:33

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve ve milletvekilleri, Kütahya 2. OSB"de incelemelerde bulundu.

Başkan Ceyhun ve AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kütahya 2. OSB'de faaliyetleri ve çalışmaları hakkında OSB Müdürü Murat Demir'in bilgi sunumunun ardından, yatırımcılarla üretim, istihdam ve yatırım planlamaları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet yapılan toplantıların ardından, Kütahya 2. OSB'de devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya 2 OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, "AK Parti heyetine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kütahya ve ülkemiz için tüm yatırımcılar olarak elimizi, gövdemizi her zaman taşın altına koyduk. Tüm firmalarımızla üretime devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimize sanayicimize olan desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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