AK Parti, sağlık çalışanları anısına hastane bahçesine fidan dikti
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AK Parti, sağlık çalışanları anısına hastane bahçesine fidan dikti

15.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:15
AK Parti, sağlık çalışanları anısına hastane bahçesine fidan dikti

AK Parti Karaman İl Teşkilatı, pandemi döneminde canla başla çalışarak hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hastane bahçesine fidan dikti.

AK Parti Karaman İl Teşkilatı, pandemi döneminde canla başla çalışarak hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hastane bahçesine fidan dikti.

Hastane bahçesinde gerçekleşen fidan dikimi törenine, AK Parti Karaman İl Başkanı Avukat Abidin Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Murat Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, Kadın ve Gençlik Koları ile İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve partililer katıldı.

Fidan dikimi öncesinde bir konuşma yapan İl Başkanı Abidin Çağlayan "Partimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan fidan dikim protokolü ile bugün burada bir ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Fidanlarımızın bir kısmını bugün burada bu salgın döneminde canla başla çalışan ve ayrıca bu dönemde ebediyete intikal etmiş sağlık çalışanlarımızın anısına Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi önündeki boş alana diyoruz. Pandemi döneminin öncüsü olan sağlık çalışanlarımız bu süreçte büyük bir özveri ve vefakarca çalıştılar. Birçok kişinin kaçtığı yere onlar koştular. Her yerde her zaman cephenin en önünde hep onlar vardı. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine dikecek olduğumuz fidanlarımızla bugünü ve bu anı ölümsüzleştirelim istedik" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kestane ve sedirden oluşan 150 fidan daha sonra partiler tarafından toprakla buluşturuldu. - KARAMAN

AK Parti, sağlık çalışanları anısına hastane bahçesine fidan dikti
AK Parti, sağlık çalışanları anısına hastane bahçesine fidan dikti
AK Parti, sağlık çalışanları anısına hastane bahçesine fidan dikti
AK Parti, sağlık çalışanları anısına hastane bahçesine fidan dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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