AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ziraat Botanik Çay Bahçesini inceledi

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, araştırma geliştirme çalışmaları devam eden Ziraat Botanik Çay Bahçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, araştırma geliştirme çalışmaları devam eden Ziraat Botanik Çay Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Bak, beraberinde ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve genel müdür yardımcıları ile örnek çay bahçeleri, gezi alanlarını inceleyerek bilgi aldı.

ÇAYKUR'un bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan çok önemli bir değer olduğunu belirten Bak, şehrin en büyük markasının gelişimi için çabaladıklarını söyledi.

Yerli ve yabancı misafirlere çayı anlatmak için gayret gösterildiğini aktaran Bak, "Çay bölge kültürünü yansıtan en önemli tarım ürünü. Daha yakından tanıtabilmek, çay üretim ve tadım sürecini birebir göstermek için Ziraat Botanik Bahçesini geliştiriyoruz. Amacımız, Türkiye'de benzeri olmayan çay bahçeleri ve gezi alanları oluşturmak. Aynı zamanda ziyaretçilerimize buradaki mini fabrikada çayın işlenişini göstermek." diye konuştu.

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim ise Ziraat Botanik Bahçesinin geliştirilmesi için çaba harcadıklarını ve projede son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı