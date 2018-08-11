AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın, açıkça ilan ediyorum, ekonomideki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz, terör örgütlerinin başlarını ezmekten geri durmayacağız, Suriye ve Irak politikalarımızdan geri adım atmayacağız." dedi.

Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tercihini önce karma, sonra da serbest piyasa ekonomisinden yana kullandığını hatırlattı.

Herkese kolay olan işlerin, söz konusu Türkiye olduğunda zor bir şekilde gerçekleştiğine işaret eden Erdoğan, demokrasiyi nice zorluklara göğüs gererek geliştirdiklerini belirtti. Ekonomiyi sıkıntılarla boğuşarak büyüttüklerini ifade eden Erdoğan, geç ve güç olsa da bugün gelinen yeri önemli gördüklerini, ancak bunu yeterli bulmadıklarını vurguladı.

"Tehdit ediyor"

Büyük hedeflerinin olduğunu ve bunlara ulaşmak için daha çok çalışılması gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz büyürken, gelişirken, etki ve güç alanımızı genişletirken, anlaşılan o ki birilerinin ayağına basıyoruz. Şayet Suriye'de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ses çıkarmasaydık, ülkemiz topraklarının bir kısmına göz dikilmesine rıza gösterseydik, bugün yaşadığımız sıkıntıları yaşamıyor olurduk. Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Tehdit ediyor ya. 'Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz.' Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz? Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz. Biz mazisi asırlara sari bir ülkeyiz."

Amerika'nın 300 yıllık, Türkiye'nin ise asırları geçen geçmişe sahip bir ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, vesayetçilerle darbecilerle ve bunların içerideki tetikçileriyle uğraştıklarını, diğer taraftan da etrafa sarılan zincirleri kırdıklarını dile getirdi.

Bunun yanı sıra diplomatik alanda sergilenen iki yüzlülükleri deşifre ederek, muhatapların yüzüne vurduklarının altını çizen Erdoğan, "Sahada bizimle boy ölçüşemeyenler, reel ekonomiyle üretimle ülkemizin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmayan fiktif kur oyunlarını devreye soktular. Buradan tüm milletime soruyorum, 15 Temmuz'dan bir gün önce 2,8 lira civarında olan dolar kurunun, dün itibarıyla 6 lirayı aşması, bunun nasıl bir gerekçesi olabilir?" değerlendirmesinde bulundu.

"Ayakta duracak mecali yok"

Bu dönemde Türkiye'nin üretiminde, ihracatında, istihdamında rekor kırdığını anlatan Erdoğan, Türkiye'nin büyük yatırımlarını yürüten ve programlarını hedeflerine uygun şekilde hayata geçiren bir devlet olduğunu bildirdi.

Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendisine daha büyük, daha iddialı hedefler belirlemiş, bunun altyapısını kurmak için kolları sıvamış bir Türkiye'yi biz inşa ettik. Ortada ne çöken ne yıkılan ne batan ne krize giren bir ülke, bir ekonomi var. İş adamlarıyla yatırımcılarla turizmcilerle sendikacılarla her gün oturuyoruz, konuşuyoruz. Ekonominin gerçek durumunu, başarılarıyla imkanlarıyla sıkıntılarıyla gayet iyi biliyoruz, ama benim iş adamlarım Kılıçdaroğlu değil ki, o zaten batmış. Onun ayakta duracak mecali yok. O, siyasette de çökmüş, ekonomide de çökmüş. Onların atıp tutmalarına sakın kulak asmayın. Onların bu ülkede sevdası yok, bu ülkeye aşkı, bu ülkeyle ilgili dertleri yok. Onun derdi başka. Komik gerekçelere dayandırılarak yürütülen operasyon bize meselenin, derdin başka olduğunu gösteriyor."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, yerli ve milli olanların, kendisini bu tür meselelerde tam manasıyla ortaya koyduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, ortak paydanın millilik ve yerlilik olduğunu belirtti.

"Hedef aynı olunca, istikamet aynı olunca, konuştuklarınız da birbiriyle örtüşüyor." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün bunlara rağmen içimizdeki birileri hala gözlerini gerçeklere kapatıp işi başka taraflara çekmeye çalışıyorsa artık onlara diyecek bir sözümüz de kalmadı. Halbuki iktidarıyla muhalefetiyle, bizi seveniyle sevmeyeniyle, biz hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi yürüdüğünde hep birlikte kazandığımız gibi delinip su aldığında da hepimiz aynı akıbete düçar olacağız. Gelin, Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkalım. Hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Bu ülkenin ve milletin en büyük düşmanları, 'Ekonomi kötüye gidiyor, biraz daha sarsılırsak Tayyip Erdoğan'dan kurtuluruz' diyen kifayetsizlerdir. Hamdolsun milletimiz, bu nebbaşlara itibar etmiyor. Her fırsatta derslerini veriyor. Bir süredir yaşanan, dün de zirveye çıkan kur oyunu karşısında da milletimizin aynı duruşu sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Milletimiz oyunu görmüş ve ülkesine sahip çıkmıştır. Türkiye, içine sıkıştırılmaya çalışıldığı bu kur, faiz, enflasyon sarmalından çok kısa sürede çıkacaktır, hiç endişe etmeyin. Bu oyunun en büyük panzehiri, üretimdir, ihracattır, istihdamdır, büyümedir, faizi minimize etmektir. Eğer, bu faizi biz minimize etmezsek gerçek formülü söylüyorum, faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan maalesef bir sömürü aracıdır. Ne yaparsanız yapın, açıkça ilan ediyorum, ekonomideki hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz, terör örgütlerinin başlarını ezmekten geri durmayacağız, Suriye ve Irak politikalarımızdan geri adım atmayacağız. Ne yaparsanız yapın, ezanlarımızın semalarımızda yankılanmasına, bayrağımızın nazlı nazlı gönderde dalgalanmasına engel olamayacaksınız."

(Sürecek)