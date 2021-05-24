AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
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AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, gazeteci Can Ataklı hakkında, bir televizyon programında Rizelilere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, gazeteci Can Ataklı hakkında, bir televizyon programında Rizelilere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyareti esnasında oluşan protestolar ve İYİ Parti'li üst düzey yöneticilerin bu protestolar karşısında takındığı provokatif ve saldırgan tavır ile sonrasındaki tezviratların yargının ve milletin takdirinde olduğunu ifade etti.

Yaşanan olayları bir televizyon programında yorumladığını iddia eden Can Ataklı'nın, Rize ve Rizelileri çok ağır bir şekilde aşağılamasının, hakaretler yağdırmasının kabul edilemeyeceğini aktaran Alim, şunları kaydetti:

"Kör muhalif siyasi zihniyetin sözcüsü olup gazetecilikle maruf Can Ataklı'nın tekrar etmekten hicap duyacağım hakaretlerinin altındaki ana unsur, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığıdır. Rize'nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan muhabbeti ve aldığı oy oranını baz alarak jakoben tarzdaki nefret dili ve hakaretleri, Erdoğan düşmanlığının bütün Rize'ye ve Rizelilere teşmil edilişinin tezahürüdür. Daha önceleri de millet iradesini, demokrasimizi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, darbe çığırtkanlığı ile birlikte ülkemizin krize girmesini arzulayan çıkışlarına şahit olduğumuz Can Ataklı'nın Rize ve Rizeliler için kullandığı bu tahkir ve nefret dilini kınıyor, söz konusu ifadeler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak - Haberler
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