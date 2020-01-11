AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları'ndan hastane ziyareti
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AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları'ndan hastane ziyareti

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyeleri, Reyhanlı Devlet Hastanesinde hasta ve yakınlarını ziyaret etti.

11.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:04
AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları'ndan hastane ziyareti

Gençlik Kolları üyeleri, Reyhanlı Devlet Hastanesinde hasta ve yakınlarını ziyaret etti.

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin hastalara moral vermek için yapıldığını söyledi.

Tedavi görenlere acil şifalar dileyen Horoz, hasta ve hasta yakınlarına moral olabilme amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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