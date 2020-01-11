AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları'ndan hastane ziyareti
AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyeleri, Reyhanlı Devlet Hastanesinde hasta ve yakınlarını ziyaret etti.
AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyeleri, Reyhanlı Devlet Hastanesinde hasta ve yakınlarını ziyaret etti.
AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin hastalara moral vermek için yapıldığını söyledi.
Tedavi görenlere acil şifalar dileyen Horoz, hasta ve hasta yakınlarına moral olabilme amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.