AK Parti ramazanda vatandaşları yalnız bırakmadı

AK Parti Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamada, ramazan ayı boyunca vatandaşların gönüllerine dokunulduğu belirtildi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamada, ramazan ayı boyunca vatandaşların gönüllerine dokunulduğu belirtildi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayı boyunca yapılan faaliyetlerle vatandaşların yanlarında olmaya çalışıldığı ifade edildi.

Ramazan ayında pek çok ailenin ihtiyaçlarının giderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı boyunca da durmadık, duraklamadık. Ciğeri yanan şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ettik. Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinin olumsuz etkilerini şehrimizde azaltmak için gayret ettik. Bize örnek olan liderimize has bir tutumla 'Aşk ile koşan yorulmaz' inancıyla aşık olduğumuz şehrimize hizmet etmeye, koşmaya devam ettik. Bu sürede hepimizin şahit olduğu gibi bir bakarsın meydanda iftara yetişememiş kardeşlerimize iftarlık veren il başkanımız, bir bakarsın gece polis devriyesi ekiplerine moral veren belediye başkanımız, bir bakarsın demli bir çaydan ziyade sevgisini taşıyan genç bir kardeşimiz dokundu gönüllerimize."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin