AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığına Servet Türkayık yeniden seçildi
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AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığına Servet Türkayık yeniden seçildi

15.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:53
AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığına Servet Türkayık yeniden seçildi

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığına, Servet Türkayık yeniden seçildi.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığına, Servet Türkayık yeniden seçildi.

AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatının 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı.

Mevcut başkan Türkayık, kongrede 156 oy alarak yeniden ilçe başkanı oldu.

Kongreye, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Arife Polat Düzgün, Emrullah İşler, Orhan Yegin, Nevzat Ceylan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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