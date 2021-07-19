AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Kılıçoğlu yaylacıları ziyaret etti
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AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Kılıçoğlu yaylacıları ziyaret etti

AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Kılıçoğlu yaylacıları ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, 3 bin 500 rakımdaki yaylacılarla bir araya geldi.

AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, 3 bin 500 rakımdaki yaylacılarla bir araya geldi.

AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu heyeti ile beraber 3 bin 500 rakımlı Pülümür yaylalarını ziyaret ederek, yaylacılar ile bir araya geldi. Yaylacıların kurduğu çadırları bir bir ziyaret eden Kılıçoğlu, hem yaylacıların talep ve önerilerini dinledi hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti İl Başkanı Dr. Sercan Özaydın'ın selamlarını iletti.

Terörden temizlenen dağlarda yaylacıların rahat bir şekilde yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Kılıçoğlu, "Yaylacılarımız ile görüştük. Talep ve önerilerini dinledik, bu bağlamda ilgili kurumlar ile diyalog halinde olacağız. Halkımız için ne gerekiyorsa bizde elimizden gelen çabayı göstererek yardımcı olacağız" dedi.

Başkan Kılıçoğlu ve heyeti yaylada bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. - TUNCELİ

AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Kılıçoğlu yaylacıları ziyaret etti
AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Kılıçoğlu yaylacıları ziyaret etti
AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Kılıçoğlu yaylacıları ziyaret etti
AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Kılıçoğlu yaylacıları ziyaret etti
AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Kılıçoğlu yaylacıları ziyaret etti
AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Kılıçoğlu yaylacıları ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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