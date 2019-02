AK Parti Proje Tanıtım Toplantısı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından proje tanıtım toplantısı yapıldı.

By Fatih davet evinde düzenlenen tanıtımda konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, son günlerde çeşitli ortamlarda partisini ve başkan adaylarını sıkça eleştiren Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili'ye sert bir uslüple cevap verdi.

Altınöz, Vergili'nin ucuz siyasi söylemlerden kaçınması gerektiğini belirterek "Otopark ücretlerini kaldırıp, ücretsiz hale getireceğiz. Adliyede otopark ücretini ödemediği için icralık olan dünya kadar vatandaşımız var. Halktan icra yoluyla alınan parayla, hayır yapılmaz." dedi.

Yapılan eleştirilerin ucuz siyaset anlayışından öte gitmediğini kaydeden Altınöz,"Parti teşkilatı olarak gerek milletvekilleri ile gerek ise belediye başkan adayları ile tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Biz teşkilatımızla birlikte hem seçim çalışmalarımızı yapıyoruz, hem de adayımızla birlikte proje çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda da halkımıza ve kurumlarımıza belli periyotlarla ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tempomuzu daha da artırarak inşallah 31 Mart'ta Karabük Belediyesini alacağız." dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin Ak Parti Belediye Başkan Adayı hakkındaki 'atanmış aday' söylemlerine de cevap veren Altınöz "Dün mevcut belediye başkanı bizim belediye başkan adayımız hakkında atanmış belediye başkan adayı diye ifade etmesini, kabul etmemiz mümkün değil. AK Parti'nin adayını nasıl belirleyeceğini, biz mevcut başkana sormayacağız. Bunu hiçbir siyasi partinin il başkanı veya adayının da eleştirmeye hakkı yoktur. Biz kendisine bu konulara girmemesini ifade ediyoruz. Kaldı ki kendisi de daha önceleri belediye başkan adaylığını düşünmediğini ifade etmiş, hatta aday adayı başvurusu da bulunmamaktadır. Onu da genel merkezi belirlemiştir. O zaman bizde kendisine mi atanmış belediye başkan adayı diyeceğiz. Bundan dolayı herkes bu tür şahsi konuları bir kenara bırakıp projelerini anlatsın. Bol bol proje üretmekle, animasyon yapmakla iş yapılmıyor. Gerçekleri halka her zaman anlatmak lazım. Projelerin kaynaklarını göstermek lazım. İşin süresini ifade etmesi lazım. Bir de laf cambazlığı yapmadan gerçekleri halka söylemek lazım. Öncelikle artık ucuz siyasetten kaçmak lazım. Artık hem Karabük halkı, hem de Ak Parti seçmeni bu tip ucuz oyunlara gelmez. Bu noktada ne yapıyorlar; Ak Partiden kim aday olmuş, aday olmayan hemen önceki dönemdeki milletvekillerimizi veya partimizin değerli büyüklerini övmeye başlıyorlar. Ben özellikle birkaç gündür basın toplantılarında değerli büyüğümüz Mehmet Ali Şahin hakkındaki iltifatlardan Ak Parti İl Başkanı olarak ziyadesi ile de memnun oldum. Tabi bunu Mehmet Ali Şahin Başkanımız da izlediği zaman gözleri yaşarmıştır. Çünkü, mevcut başkanı Mehmet Ali Şahin bey hakkında önceki dönemlerde ağza alınmayacak ağır sözlerini Karabük halkı bilmektedir. Mehmet Ali Şahin Başkanımızın Karabük'e çok büyük hizmetleri olmuştur. Ancak bir belediye başkan adayımızı yermek veya eleştirmek için bir diğerini öne çıkarmaya çalışmayı da hoş karşılamıyoruz. Bunlar ucuz siyasettir. Ak Partinin üzerinden elinizi çekin. Biz güzel projelerimizi halkın önüne serer 31 Mart'ta da belediyeleri alırız." diye konuştu.

"Bol keseden konut vaadi"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin bol keseden vaatlerde bulunduğunu da ifade eden Altınöz, sözlerini şöyle tamamladı, "Bunun yanında bol keseden konut vaatlerinde bulunuluyor. Bakıyorsun Kardemir gezisinde işçiye bin 500 tane konut veriliyor, bakıyorsun belediye işçilerine konut veriliyor. Bu vaatleri görünce anlıyoruz ki, seçimlere yaklaştıkça ateş bacayı sarmış."

Ünal : "Karabük plakada il'dir ama kriterlerde il değildir"

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise, AK Parti'nin 2002'den bugüne hedeflerini çok büyük çizmiş, geleceğe yönelmiş, geriye bakmadan hedefe kilitlenmiş bir parti olduğunu söyledi.

Ülkede kaybedilecek zaman olmadığını ifade eden Ünal, "Bir zaman geldi ki, bu ülkeyi kurtarmak için atalarımız, dedelerimiz Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda canlarıyla mücadele ettiler, bu ülkeyi bize emanet ettiler. Özal'dan sonra bu ülkeye adam gibi hizmet edebilecek olan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi ile 2002 yılından beri ülkeyi ileriye getirmek için büyük Türkiye hedefleri içersinde hizmet veriyoruz. Bizlerinde bu manada büyük düşünmesi lazım. Devletler büyürken şehirlerinde bunun arkasında gelmesi lazım. Liderimizin arkasında devlet yatırımlarının eksik olduğu Karabük'te bunların yapılması için çalıştık. Proje yapmak zor bir şey değil, önemli olan icraata getirmektir. Devlet yatırımları noktasında Karabük büyük pay aldı. Hedefleri büyük tutmak lazım. Karabük plakada il'dir ama kriterlerde il değildir. Karabük şehir, merkez kültürünü almış bir yer değildir. Karabük'ün büyük master planlara ihtiyacı var. Şehir merkezinin ve yollarının yeniden planlanması lazım. Bolu ve Kastamonu'ya gidip bakın, bizim Karabük'te bir ağacın gölgesinde oturacak yerimiz yok. Karabük'ün geleceğinin planlanmasına herkesin borcu var. Karabük basit işlerle, birilerinin değirmenlerine su taşımayla büyüyecek bir şehir değil. El birliği ile gelin birlikte hizmet verelim" dedi.

Güneş: "At üzerinde ülkeler fethedebilirsiniz, ama gönül fethedemezsiniz"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de memleket işinin gönül işi olduğunu belirterek,"AK Parti'nin koyduğu ilkeler samimiyet, mütevazilik, gönül almadır. Gönül alma her şeyin fevkinde ve üstündedir. Bizim hayatımızda başarabileceğimiz en büyük değer gönüller fethetmektir. En büyük fetih de gönüllerin fethidir. At üzerinde ülkeler fethedebilirsiniz ama gönüller at üzerinde fethedilmez. Ayakların yere değmesi lazım. Kucaklaşma lazım, gönülden gönüle ilgi ve alaka kurmak lazım. Göz göze duyguları paylaşmak lazım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal ise bir dizi projelerini slayt eşliğinde tanıttı. - KARABÜK

Kaynak: İHA