AK Parti, Polatlı Tarım Üniversitesinin kurulması için kanun teklifini en kısa zamanda TBMM'ye sunacak - Haberler
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AK Parti, Polatlı Tarım Üniversitesinin kurulması için kanun teklifini en kısa zamanda TBMM'ye sunacak

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
AK Parti, Polatlı Tarım Üniversitesinin kurulması için kanun teklifini en kısa zamanda TBMM'ye sunacak

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Polatlı Tarım Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifini en kısa zamanda TBMM'ye sunacaklarını bildirdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Polatlı Tarım Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifini en kısa zamanda Tbmm'ye sunacaklarını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Polatlı'da yaptığı konuşmada, ilçede tarım üniversitesi kurma girişimini desteklediği yönündeki sözlerini hatırlattı.

Ankara'yı "tarımın da başkenti" haline getirecek Polatlı Tarım Üniversitesi'nin, Türk tarımında değişimin, üretimde verimliliğin öncüsü olması için hazırlıklarını hızla sürdürdüklerini belirten Şahin, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Polatlı Tarım Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifimizi en kısa zamanda TBMM'ye sunacağız." ifadesini kullandı.

Polatlı Tarım Üniversitesinin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kurulacak ilk devlet üniversitesi olacağını aktaran Şahin, Polatlı'nın üniversite projesini sahiplenmesinin ve tarımda gelecek vizyonuna sahip olmasının, projenin kısa zamanda hayata geçmesinde önemli bir etken olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitenin kısa zamanda Türk tarımında değişimin, üretimde verimliliğin öncüsü olacağına, dünya tarımı için yenilikçi projeleri hayata geçireceğine inancını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Geleceğin Türkiyesi için geleceğin tarımını Polatlımızda, Ankaramızda yapacağız. Tarım üniversitemiz, tarımda eğitime getireceği yenilikçi bakış açısıyla, hem akademisyenlerimizin hem üniversite öğrencilerimizin öncelikli tercihleri arasında yer alacaktır. Üniversitemizin kuruluş müjdesini veren ve bu vizyoner projeyi destekleyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Polatlı Tarım Üniversitemize verdiği destek için Polatlılı ve Ankaralı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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Haber: AK Parti, Polatlı Tarım Üniversitesinin kurulması için kanun teklifini en kısa zamanda TBMM'ye sunacak - Haberler
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