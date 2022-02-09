HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek yıl yapılacak seçimde aday olacağını söyledi.

Arslan, AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönemi olduğundan 2023 seçimlerinde aday olamayacağına yönelik muhalefet tarafından ortaya atılan iddiaları değerlendirdi.

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, muhalefetin seçimin meşruiyetine zarar vermeye çalıştığını belirten Arslan, "Biz aday olacak diye düşünüyoruz, ittifak ortağımız da öyle düşünüyor ama belli bir sürede bunu dillendiriyorlar. Onlar öyle düşünsünler, bizim düşüncemiz belli bu konuda." dedi.

Arslan, muhalefetin parlamenter sisteme dönüleceği söylemlerine de değindi.

Parlamenter sistemi iliklerine kadar yaşadığını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Eski sistemde milletin verdiği oy iradeye dönüşmüyor, vesayet engelleriyle karşılaşıyordu. Böyle gitmiyordu sistem. Bu bence Türkiye için çok büyük bir şey, çok büyük bir değişim. Buna itiraz eden kişiler var var. Bazı dengelerin düzgün olmadığını söyleyenler var. Günün sonunda millet böyle bir kanaate varırsa bazı ufak tefek dengelemeler yapılabilir ama bu sistem diğerine göre yani kesinlikle çok değerli ve çok kıymetli bir sistem. AK Parti'nin de bu ülkeye çok güzel bir hediyesidir. Milletin iradesinin, milletin verdiği reyin yönetim iradesine dönüşmesi anlamında çok değerli bir şey. Onu muhafaza etmek lazım."

Arslan, muhalefeti eleştirerek, "Bunların, ülkemizin sorunlarına dair bir tek reçetesi yok. Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yürütenler, geçmişte olduğu gibi 2023'te de kaybetmeye mahkumdurlar. Kendi aralarında daha şimdiden öyle bir çekişme, öyle bir kavga yaşanıyor ki akıllara zarar. Bunun şiddetlenmesi, kameralar önünde aleni kavgaya dönüşmesi de yakındır." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve İl Ekonomi İşleri Koordinatörü Aytekin Gürer, Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, İlçe Teşkilat Başkanı Hüseyin Kale, partinin ilçe teşkilatı üyeleri ve partililer katıldı.