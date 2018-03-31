AK Parti Pendik 6. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, popülizmin hiçbir zaman kendilerinin siyaset tavrı olmadığını belirterek, "Yapamayacağımız hiçbir vaadimiz yok. Gerçekçi bir politika izliyoruz." dedi.

Kurtköy Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Pendik 6. Olağan İlçe Kongresi, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AK Parti'nin Türkiye'yi değiştiren ve dönüştüren kadrolara sahip olduğunu anlatarak, AK Parti'nin en büyük gücünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider ve teşkilatları olduğunu söyledi.

Yazıcı, kongre süreçlerinde AK Parti'nin beşeri kaynağını ve insan potansiyelini yeniden gözden geçirip dilediği hedeflere daha tempolu ve güçlü bir şekilde yürümesini ve varmasını sağlayacak yapısal kurumları oluşturmanın önemli olduğunu aktararak, "Biz bir aileyiz. Aileye önem veren bir siyasi anlayışımız var. AK Parti, siyasi alanda da siyasi ailemiz var. Hep birlikte AK Parti ailesiyiz." diye konuştu.

AK Parti'nin "70 sente muhtaç" bir ülkeyi teslim alıp büyük bir ülke haline getirdiğini kaydeden Yazıcı, AK Parti'nin duruşunun merkezinde insanın bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı sayesinde dik duran bir parti olduklarını vurguladı.

Yazıcı, partinin kimliği olan güçlü bir parti olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Millete yola çıkarken ne dedik; 'Söz değil karar da sizin' dedik, yola öyle çıktık. Hiçbir zaman, bu söylediğimiz, meydanlarda yankı bulan bir slogan olarak kalmadı, hayat felsefemiz oldu, yürüyüşümüzü şekillendirdi ve icraatımıza renk verdi. Milletin hukukunu koruyan kadrolar, millet ne diyorsa, onu siyasetinin merkezine yerleştirdiler. Bizim siyasetimizin merkezinde millet vardı. Millet merkezli siyaset tavrımız var. Hiçbir zaman popülizm bizim siyaset tavrımız olmadı. Yapamayacağımız hiçbir vaadimiz yok. Gerçekçi bir politika izliyoruz. AK Parti demek, Türkiye'yi değiştiren, dönüştüren parti demektir. AK Parti demek, Türkiye'nin her alanda değişimini ve dönüşümünü yapacak nitelikte bugüne taşıyan marka demektir. AK Parti, bir parti adı değil büyümenin adıdır. Geçtiğimiz hafta içerisinde dünyada ekonomik anlamda bu kadar çalkantı yaşanırken, Türkiye binbir türlü engellerle karşı karşıya kalmış olmasına rağmen, büyümesini dünyada ilk sırada 7,4 olarak gerçekleştirdi. Bu, AK Parti icraatının rakamlarla ifadesidir."

Kaya: "İnanılmazı başardık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Pendik'te olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaya, partide yaptığı görevleri ve ilçede yapılan hizmetleri anlattı.

Kaya, 1990'lı yılları hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin geldiği noktayı anlamak için dönüşümlerine şahit olmak lazım. Pendik'te 4 mahallede seçim kampanyalarında en büyük vaadim, haftada bir su gelmesiydi. İnsanlar bana şunu söylüyorlardı, 'Yeter ki haftada bir sularımız aksın.' Biz 1994 yılında böyle bir şehri devraldık ve bu noktaya getirdik AK Parti iktidarı döneminde. 2002 yılından sonra muhteşem hizmetleri AK Parti başardı. İnanılmazı başardık. Sabiha Gökçen Havaalanı AK Parti öncesinde yılda 47 bin insanın yolculuk yaptığı bir havalimanı idi. Şimdi AK Parti ile beraber gelinen noktada yılda 30 milyon insanın uçtuğu bir havalimanı. Aynı şehir, ilçe ve insanlar, ülke ama değişen ne var? Değişen; AK Parti ve sizlerin desteği ve duası var. 3. havalimanı da yapılıyor."

- "Havaalanı metrosu bitmek üzere"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise kongrenin hayırlı olmasını dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduğunu hatırlatan Uysal, bugün eğer dünyada Türkiye belediyeciliği önemli bir noktada ise bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı belediyecilik örneğinden kaynaklandığını söyledi.

AK Parti iktidara geldikten sonra önemli hizmetler yaptığını anlatan Uysal, Pendik'e yapılan metro hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.

Kentsel dönüşüm konusuna değinen Uysal, "Havaalanı metrosu bitmek üzere. Sabiha Gökçen Havaalanına ulaşan metro, oradan da Sultanbeyli ile birleşmesi gerekiyor. İnşallah kısa zaman içinde Sultanbeyli - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu da ihalesi de yapılırsa o zaman Pendik, Kartal metrosuyla da birleştiğinde ulaşım daha kolay olacak." dedi.

Uysal, "İnşallah 2019 yılında yeniden Türkiye'de, yeni bir sistem Cumhurbaşkanlığı sistemi olacak. Bu nedenle bu kongre çok önemli. Bu kongre Türkiye'de yeniden bir tarih yazma kongresi, inşallah olacak. Pendik'te bunu başaracağız. Şu anda Türkiye genelinde kongrelerimiz oluyor. Hepimiz AK Parti'de siyaset yaptığımıza ne kadar şükretsek azdır, siyaseti gerçekten Türkiye'de örnek olarak yapabilen parti AK Partidir. Biz de onun mensubu olduğumuz için, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Mehmet Mehdi Eker ve Ravza Kavakcı Kan, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Kongrede, "Osman Bey ile kuruluş, Fatih ile yükseliş, Erdoğan ile diriliş", "Kutlu Dava Güçlü Türkiye" afişleri ve pankartları asıldı. Türk bayrakları ve AK Parti flamaları taşıyan vatandaşlar, tezahüratlarda bulundu.