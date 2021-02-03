AK Parti İl Başkanı Şenocak: "(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Olayı başka noktalara getirmeye çalışıyorlar"

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin, "Rutin bir rektör ataması. Sanki ilk sefer bir rektör atanıyor. Ama buradaki amaç bir rektör ataması değil. Olayı başka noktalara getirmeye çalışıyorlar." dedi.

Şenocak, Kurtköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Pendik 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'da ilçe kongrelerini bitireceklerini, 24 Şubat Çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul İl Kongresi'ni yapacaklarını duyurdu.

Gündemlerinin iş yapma, ülkeye hizmet etme, vatandaşların yanında olma gündemi olduğunu belirten Şenocak, ancak muhalefetin gündeminin, "Bu ülkeyi nasıl berbat ederiz", "Bu ülkenin güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl yok ederiz" olduğunu ifade etti.

Bunun sadece muhalefetin gündemi olmadığını, muhalefetle ortak çalışan dünyadaki Türkiye düşmanlarının da gündemi olduğunu söyleyen Şenocak, şunları kaydetti:

"Bir de bunlara eklenenler var. Daha düne kadar bizimle yol yürüyen zihniyetlerden bahsediyorum. Bugün bakıyorsunuz, Boğaziçi eyleminde bile oradaki DHKP/C'lilere LGBT'cilere PKK unsurlarına ışık tutan muhalefetin yanında yer alan, daha dün bizimle beraber yol yürüyen, basiretsiz zihniyetler de bunlarla iş tutmaya başladı. Hayrola? Siz de mi ittifak arayışı içerisindesiniz? Geçmişte yanlarına yanaşamadığınız zihniyetlerle mi yol yürüyeceksiniz yoksa. Kapalı kapılar ardında yaptığınız pazarlıkların siz de mi diyetini ödemeye başlıyorsunuz bugün yoksa. Milletimiz sizi de çok yakın takip ediyor. Evet, daha dün bizim içerimizden ayrılan zihniyetten bahsediyorum. Bugün orada terör eylemine yüz tutmuş olan kişilerle kol kola girmeye çalışmayın."

CHP'yi özellikle bu yakın süreç içerisinde tanıyamadıklarını belirten Şenocak, Türk toplumunun CHP zihniyetini tanımakta gerçekten güçlük çektiğini, bunu CHP'nin içerisindeki teşkilatların, milletvekillerin de söylediğini aktardı.

Şenocak, CHP'nin içerisinde bir ahlak erozyonu olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bu ahlak erozyonunu kapatmak için sürekli gündem değiştirme çalışmaları var. Taciz, tecavüz erozyonunun üstünü kapatmak isteyen CHP'lilere söylüyoruz. İstediğiniz kadar kapatmaya çalışın. Bu rezilliklerinizin üstünü kapatamazsınız. CHP Genel Başkanı sürekli gündemi başka noktalara taşımaya çalışıyor. Onun militan il başkanı, ahlaksızlığın kol gezdiği İstanbul'da onun il başkanı sürekli gündemi değiştirmeye çalışıyor. İlk önce partinizdeki rezilliklerin üstünü kapatın. Yoksa bu rezilliklerinizle bir ömür boyu bu lekeyle yürüyeceksiniz."

"Sizin yaptığınız terör eylemlerinden öteye geçmiyor"

Bayram Şenocak, Boğaziçi Üniversitesinde rektör atamasının ardından yaşanan olaylara değinerek, şunları kaydetti:

"Rutin bir rektör ataması. Sanki ilk sefer bir rektör atanıyor. Ama buradaki amaç bir rektör ataması değil. Olayı başka noktalara getirmeye çalışıyorlar. Sanki biz bunun altında yatan başka bir şey olduğunu düşünüyoruz. Hani bir ara ağaç hikayeleri vardı ya. Mesele 3-5 ağaç değil hikayesi. Dün akşam orada yapılan alçaklıklar, orada yapılan eylemler. Bunlar zannediyor ki eski Türkiye sürecini yaşıyoruz. Artık eski Türkiye yok. Artık bu ülkede eski Türkiye'nin yöneticileri yok. Artık bu ülkede AK Parti var. Onun Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Onun teşkilat mensubu AK Parti il teşkilatları var. Sizin bu hegemonyanıza asla prim vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz."

Ülkenin çok daha iyi noktalara gelmesi için mücadele ettiklerini, amaçlarının gençlerin en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Şenocak, "Sizin yaptığınız terör eylemlerinden öteye geçmiyor. İstediğiniz kadar gelin, asla bildiğimizden geri kalmayız. Hiçbir zaman da bu konuda minnet etmeyeceğiz. Dün gece gözaltına alınan 79 DHKP/C'li PKK unsurları militanların, geliyor CHP Genel Başkanı onlara hitaben 'evlatlarım' diyor. Rezilliği görüyorsunuz değil mi? Bu ülkenin ana muhalefetinden bahsediyoruz. Onun dar kafalı genel başkanından bahsediyoruz. Terör eylemlerine destek veren, 'evlatlarım' diyen CHP Genel Başkanı'ndan bahsediyoruz. Bu nasıl bir zihniyet? Biz sizin yıllar öncesinde Doğu ve Güneydoğu'da, orada kazılar yapılırken askerlerimizi şehit edenlere de 'arkadaşlarımız' dediğiniz günü de unutmadık, bu millet de unutmayacak." diye konuştu.

"LGBT bir özgürlük arayışı olamaz"

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ise parti teşkilatların öneminin atlını çizerek, partisinin Pendik İlçe teşkilatına bazı önerilerde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara değinen Uçma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"LGBT bir özgürlük arayışı olamaz. Temel hak ve özgürlükler bağlamında değerlendirilemez. İnşallah AK Parti'miz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu hususu da aşmış olacaktır. Bizim temel özelliklerimizden birisi de nesilleri korumaktır. Nesli korumaya yönelik, tehdit ve tehlikeler asla ve asla temel hak özgürlükler bağlamına alınamaz. Bunu şiddetle reddediyoruz. Gerekli düzenlemelerle inşallah yapmış olacağız."

Uçma, Pendik'in AK Parti için 250 bin üye hedefi bulunduğunu, şu anda 125 bini geçtiklerini kaydetti.

CHP'nin klasik partilerden bir parti olmadığını söyleyen Uçma, "CHP 300 yılı aşkın süreden beri devam eden büyük bir projenin adıdır. Türkiye en büyük demokrasidir, en büyük sosyal devlettir, birlikte yaşama kültürünü hayata geçirmiş tek ülke ve medeniyettir. İkinci örneği yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu.

Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Pendik İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi. Kongrede tek aday olan Ali Şirin AK Parti Pendik İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Eyüp Özsoy, Belma Satır, Osman Boyraz, Serkan Bayram, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçe belediye başkanları ve delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez