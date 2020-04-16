AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan, Turgut Özal'ı unutmadı AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 27 yıl önce vefat eden 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladıSoydan, mesajında, 1980'li yıllarda Türkiyeyi demokrasinin eşiğine taşıyarak canlanmasında önemli rol oynayan merhum Turgut Özal'ın Türk...

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 27 yıl önce vefat eden 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Soydan, mesajında, 1980'li yıllarda Türkiyeyi demokrasinin eşiğine taşıyarak canlanmasında önemli rol oynayan merhum Turgut Özal'ın Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyetinin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hizmetleriyle Türk halkının gönlünde ayrı bir yeri olduğunu anlatan Soydan, sözlerine şöyle devam etti;

"Turgut Özal'ın fikir ve düşünceleri, Türk siyasetine kazandırdığı yeni vizyonu herkese ışık olmuştur. Merhum Özal'ın 27 yıl önce göstermiş olduğu hedef doğrultusunda bugün milletimizin 2023, 2053 ve 2071 ideallerinin ne kadar önemli, ne kadar hayati ve değerli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, milletimizin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerden biri olarak, ülkemizin kalkınmasına katkıları, ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda reform niteliğindeki icraat ve hizmetleriyle her zaman saygıyla anılacaktır. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının 27'inci yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor, kendisini saygıyla anıyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA