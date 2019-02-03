AK Parti Patnos Seçim İrtibat Bürosu Açıldı

AK Parti Patnos Seçim İrtibat Bürosu, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin katılımıyla açıldı.

İlçe merkezinde seçim irtibat bürosunun açılışını yapan Çelebi, daha sonra taziyelere katılarak, ailelere başsağlığı diledi.

Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçim çalışmalarına 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından başladıklarını söyledi.

Kent genelinde AK Parti'nin hizmetlerini anlatmak için çok sayıda toplantı yaptıklarını ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Ağrı'dan önemli heyetlerle Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Bugüne kadar Meclis çalışmalarından fırsat bulduğum her hafta sonu Ağrı'ya gelerek parti çalışmalarına öncülük ettim. Ağrı belediye başkan adayımızın tanıtım toplantısını hep beraber yaptık. O gün söylediğim gibi bugün de şunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ki Ağrı, donanımlı bir adaya emanet edildi. Biz de Ağrı adayımıza sahip çıkarak, Ağrı'nın yeniden AK Parti belediyeciliği ile tanışmasını sağlayacağız."

Çelebi, yerel seçimlerin ülkenin beka meselesine dönüştüğünü belirterek, "Ülkemizin beka meselesini Ağrılı hemşehrilerimin de iyi okuması lazım. Buradan tüm hemşehrilerime sesleniyorum. 31 Mart'ta tüm ilçelerimizde AK Parti'ye oy verelim, gönüllere dokunan bir belediyecilik anlayışı için AK Parti'ye oy verelim. Biz Ağrı olarak hizmeti ancak AK Parti ile alabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA