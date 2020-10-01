AK Parti Pamukkale İlçe Kongresi 3 Ekim'de

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, 3. olağan ilçe kongresinin 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, 3. olağan ilçe kongresinin 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gökbel, yaptığı yazılı açıklamada, kongre öncesinde son yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, birlikte görev yapan yönetim kurulu üyelerine, kadın ve gençlik kolları yönetimleri ve üyelerine, mahalle başkanlarına, dava için ter akıtan, gecesini gündüzüne katan herkese teşekkür etti.

Başarılı bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Gökbel, şunları kaydetti:

"İlçe teşkilatımızın bütün unsurlarının fedakarca çalıştıklarına ben şahidim. Gün geldi, ailemizden, işlerimizden, sağlığımızdan fedakarlık yaparak davaya hizmet için koştuk. Her zaman milletimizin yanında olduk. Siyaseti milletimizle birlikte yine milletimiz için, ilçemiz için, Denizlimiz için yaptık. Bu çabalarımızın meyvesini de aldık. Bu başarıda, teşkilatımın her bir mensubunun büyük payı olduğu aşikardır. Denizli'nin en büyük ilçesi olan Pamukkale'de ilçe başkanlığı görevine parti üst yönetimi devam kararı aldı. Bu kutlu göreve beni tekrar layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, parti yönetimimize teşekkür ediyorum. İlk günkü heyecanımıza, tecrübemizi de ekleyerek yola devam edeceğiz. Şahsıma duyulan güvene layık olmak için bugünden sonra da gayretle çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu