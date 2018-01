AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığı Basın ile Buluştu

AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz hafta yapılan 4. Olağan Kongre ile güven tazeleyen İlçe Başkanı Ömeroğlu, yeni yönetimiyle basının karşısına çıktı. Basın toplantısında AK Parti İlçe Başkanı, İlçe Kadın Kolları Başkanı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Başkanları ve Basın mensupları katıldı.



4. olağan kongre ile güven tazeleyen Ömeroğlu, hedeflerinin 2019 seçimlerinde kendi rekorlarını kırarak milletin gönlünde hak etmiş olduğu yere ulaşmak olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu yolda yürüyerek, göstermiş olduğu hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden kapı kapı dolaştıklarını hatırlatan İlçe Başkanı Ömeroğlu, tüm birimlerle canhıraş gayretler göstereceklerini ifade etti.



PALANDÖKEN TEŞKİLATININ BAŞARILARI GÖZ DOLDURUYOR



Göreve geldikleri günden bu yana Palandöken İlçe teşkilatının başarılarının her kesimin ilgisini çektiğini anlatan AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, partiye her geçen gün katılımların arttığını söyledi. Ömeroğlu, teşkilatlanma raporunda Palandöken ilçe teşkilatının Erzurum ve Türkiye de elde ettiği derecelere de değindi. 14 Ağustos 2001 Türk Siyasi tarihine her yönü ile şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine tümüyle açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olduğunu ifade eden Ömeroğu, "O gün koltuğa değil hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Partinin doğum günü oldu. AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu güzide hareketin temellerini attı. ve o günden itibaren AK bayrağımızı taşımanın gururunu yaşıyoruz. Tam 16 yıl önce Milletin Bahtı AK olsun diye edilen yemin ile Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün de ifade ettiği gibi "Ve bu günden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözü Türkiye'mizin her noktasında hayat buldu" dedi.



OLAĞAN KONGRE İLE 3.5 YILI GERİDE BIRAKTIK



2014 yılı Temmuz ayında devraldıkları kutlu görevin, aynı yılın Kasım ayında Olağan Kongre ile taçlandırarak 3,5 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Ömeroğlu, "Görev sürecimiz boyunca 'Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik' şuuru ile çalıştık. Sosyal politikalarımız ile birlikte farkındalık oluşturduk. İlçemiz genelinde yapmış olduğumuz fizibilite çalışmaları neticesinde tespit edilen ailelerimize yarım eli uzattık. Ramazan ayı içerisinde ilçemizde bulunan halkımız ile iftar programları düzenledik. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın desteği ile sıcak yemek ikramında bulunduk" diye konuştu.



SORUNLARI DİNLEYİP ÇÖZÜM ARIYORUZ



Konuşmasının sonraki bölümünde ise görev süresi boyunca yaptıkları çalışmaları da değerlendiren Ömeroğlu, "Halkımızı ve esnafımızı her fırsatta ziyaret ederek sorunlarını dinledik ve çözümlemek için elimizden geleni yaptık. 2014 yılı Muharrem Ayında Hastanede yatan halkımızı ziyaret ederek aşure ikramında bulunduk. Mezarlıklar Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda ilçemizde bulunan cenaze sahiplerine taziye verdik. İlçemizde yer alan halka açık alanlarda halkımızla bir araya geldik; kahvehaneler de parklar da sohbetlerine ortak olduk. Öğretmenler Gününde ilçemizdeki tüm öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimize, işitme engelliler okulumuza ziyaretler düzenledik. Şehit ailelerimizi ve kıymetli gazilerimizi ziyaret ettik. Merhametimiz mazlumun ve haklının yanındaydı. Ümmetin parmağına batan iğne yüreğimizi sızlattı. Unutmadık; zulüm altında kalan Bayırbucak Türkmenlerine temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdık. Birlikte nefes aldık! Birlikte yürüdük! Birlikte koştuk! Ama asla durmadık, asla yorulmadık! Teşkilatımız göreve başladıktan sonra AK Parti teşkilat performans sistemine göre İlçemiz 35 ay içerisinde 33 kez Erzurum Birinciliği, 6 kez Türkiye birincisi olmuş, Örnek çalışmalarıyla, Ülkemizdeki Tüm teşkilatlara örnek bir başarı sergilemiştir. Ayrıca tüm aylarda Türkiye sıralamalarında her zaman ilk 10 da yer almıştır" dedi.



İLÇEDE ADIM ATMADIĞIMIZ YER KALMADI



Teşkilat çalışmalarımız ile birçok defa Türkiye birincisi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını hatırlatan Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, ilçede 5 merkez mahallenin tümünde Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yapılanmasını kurduklarını söyledi. Mahalle teşkilatlarımız ile birlikte Palandökenimizin her noktasına ulaştıklarını dile getiren Ömeroğlu, "Birlik ve beraberlik siyaseti uyguladık. Şehit olmuş oğluna ağlayan Fatma Teyzeden, pazarcı Bahri Abiye, ekonomiden bunalmış tüccar Suat'tan, öğretmen kızımız Leyla'ya, emekli Osman Amca'ya kadar Türkiye Biz'dik! Güç aldık. Gönüllerimiz de dualarımız da birdi. Güç verdik! Sadece göklerden gelen karara itaat ettik. Pes etmedik!" dedi.



ŞER ODAKLARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ



Gözünü kırpmadan bu vatanın şanlı evlatlarına en ağır silahlar ile saldıran, tanklarla milletin göğsündeki cesareti bastırabileceğini sanan şer odaklarının 15 Temmuz 2016 tarihinde devletin iradesi karşısında başarısız olduğunu anlatan AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, "Nöbetlerimizi kutsal bildik. Sokaklarımızı doldurarak darbecilere geçit vermeyen, meydanları hainlere terk etmeyen milletimiz alçak darbe girişimini püskürttü. Kefenimizi giyip, ailelerimizle helalleşip yuvalarımızdan ayrıldığımız o gece; ilçe yönetimimiz, kadın ve gençlik kollarımız ve mahalle teşkilatlarımız ile birlikte milletin iradesine uzatılan ele karşı durduk. Fetullahçı Terör Örgütü Elebaşı olan Fetullah Gülen'in babasının adının verildiği ve bölgemizde yer alan Ramiz Efendi Camii'nin adını Millet Camii olarak değiştirdik ve Millet Camimizde 15 Temmuz Şehirlerimizin ruhuna Mevlid-i Şerif okuttuk. Sonu gelene kadar bitmeyecek olan mücadelemiz olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in adının Doğunun Kalesi, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan silinmesi için tek yürek olduk. Başlatmış olduğumuz imza kampanyası ile on binlerce imza topladık; Erzurum yazan kütüğünün Erzurum olmadığını halkın gücü ile ispatladık. Düşmanın ekmeye çalıştığı nefret tohumunu çürüttük, yerine sevgi tohumu yeşerttik. Dünyaya demokrasi dersi verdik ve dünyaya vatan sevgisi nedir gösterdik. O karanlık gecede 240 şehit verdik. Bu şehitler arasında dava adamlarımız, çocuklarımız ve vatan mücadelemizin temelinde yer alan kadınlarımız vardı. 8 Mart Dünya Kadınlar gününde 15 Temmuz Kahraman Kadın Şehitler adına açmış olduğumuz sergimiz ile bu vatana için canını veren tüm kahraman kadınlarımızı andık. 23 Aralık 2017 tarihinde 4. Olağan kongreyle birlikte aldığımız görevle 2019 2023, 2051, 2071 hedeflerinin sorumluluğu bir kat daha artmıştır. Gelişen ve büyüyen Türkiye'de teşkilat olarak ilçemiz genelinde sosyal politikalarımızı artırarak şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da insan odaklı çalışmalarımızı sürdürecek, ilçemize katkı sunabilecek projeleri yazarak uygulanmasını sağlayacağız. 2019 Yerel, Genel ve Başkanlık seçimlerinin Türkiye Cumhuriyeti nezdinde ümmetimiz ve milletimizin kaderini belirleyecek seçimler olduğunun bilinci ve duyarlılığı içinde ülkemiz, milletimiz ve teşkilatlarımız ile koordineli bir şekilde yürüyeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM