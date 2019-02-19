Ak Parti, Özhaseki'yi Ankara Adayı Olarak İl Seçim Kuruluna Bildirdi
- Ankara İl Seçim Kurulu'ndan detaylar AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın açıklaması . ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Mehmet Özhaseki'nin ismi AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İl Seçim Kuruluna sunuldu.
- Ankara İl Seçim Kurulu'ndan detaylar
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın açıklaması
. ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Mehmet Özhaseki'nin ismi AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İl Seçim Kuruluna sunuldu. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara İl Seçim Kurulu çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA