AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Ahi'nin Şehit Edilmesi

Van'ın Özalp ilçesinde teröristlerce şehit edilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin evinde taziye devam ediyor.



Ahi'nin evine gelen yakınları ve vatandaşlar, terör örgütünü lanetledi. Taziyeye gelenler arasında bulunan bir askerin Kur'an-ı Kerim okuması vatandaşları duygulandırdı.



Ahi'nin yeğeni Veysel Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gündür taziyelerin sürdüğünü söyledi.



Bir çok siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin kendilerini arayarak başsağlığı dilediğini anlatan Gençer, "Acımız büyük. Masum günahsız 62 yaşındaki bir insanı çocuklarının gözünün önünden alarak katlettiler. Söylenecek söz bulamıyorum." dedi.



Taziyede Kur'an-ı Kerim okuyan askerin kendilerini çok duygulandırdığını ifade eden Gençer, şöyle konuştu:



"Çünkü bizim askerimiz hakikaten imanlı. Allah'a inanmış Peygamberimizin müjdelediği kutlu bir askerdir. Burada bunu kendi gözlerimle görünce çok duygulandım. Bunu anlatacak söz bulamıyorum, yaşamak lazım. Güzel bir söz var 'Canı yanan sabretsin, canı yakan da yanacağı günü beklesin.' Biz bu sözle şu an teselli buluyoruz. İnşallah Rabbim bu zulmü yapanları kahru perişan edecek."