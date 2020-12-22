AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu Açıklaması
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AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu Açıklaması

22.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:58
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu Açıklaması

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Yemen'in kızgın çölleri, Çanakkale'nin derin suları, Sarıkamış'ın dondurucu soğuğu Anadolu çocuklarının hikayesini barındırır.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Yemen'in kızgın çölleri, Çanakkale'nin derin suları, Sarıkamış'ın dondurucu soğuğu Anadolu çocuklarının hikayesini barındırır. 90 bin Mehmetçiğimiz bütün imkansızlıklara rağmen müthiş bir vatanseverlik sergilemiş, dondurucu soğuk ve tipiye rağmen kol kola girip şahadete yürümüşler ve düşmanın bile hayranlığını kazanmışlardır" dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın birlikte basın toplantısı düzenledi. Durmuşoğlu, Sarıkamış Harekatı'na yönelik olarak, "Sarıkamış'ta bedenleri buz tutsa da üstün cesaret örneği sergileyerek tereddüt etmeden son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadımız aziz hatıralarıyla yüce milletimizin gönlünde hak ettikleri yeri almışlardır. Bugün tarihe baktığınızda her destanın arkasında muhakkak yürek dağlayan yüzlerce acılı hikaye vardır. Yemen'in kızgın çölleri, Çanakkale'nin derin suları, Sarıkamış'ın dondurucu soğuğu Anadolu çocuklarının hikayesini barındırır. 90 bin Mehmetçiğimiz bütün imkansızlıklara rağmen müthiş bir vatanseverlik sergilemiş, dondurucu soğuk ve tipiye rağmen kol kola girip şahadete yürümüşler ve düşmanın bile hayranlığını kazanmışlardır" dedi.

AK Parti Mersin milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Sarıkamış Harekatı'nın 106 yıl önce gerçekleştiğini ve Sarıkamış'ın Mehmetçiğin destanı olduğunu belirterek, "Geçmişten bugüne Mehmetçiklerimizin kahramanlıkları ve kazandıkları zaferlerin yanında büyük acılar da yaşanmıştır. Sarıkamış Harekatı Türk milletinin yaşadığı büyük bir acı olarak tarih sayfasında yerine almıştır. Sarıkamış harekatı Türk askerinin vatanı için göze alabileceğini gösteren en acı ama bir o kadar da abideleşmiş olarak yaşayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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