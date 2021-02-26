AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya'dan "Hocalı Katliamı" için anma mesajı Açıklaması
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AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya'dan "Hocalı Katliamı" için anma mesajı Açıklaması

26.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:16
AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya'dan

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Karabağ'ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından şehit edilenleri rahmetle andı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Karabağ'ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından şehit edilenleri rahmetle andı.

Kaya, yayımladığı mesajda, Hocalı'daki katliamın acısının her zaman yüreklerde hissedildiğini belirtti.

Ermenistan birliklerinin 613 Azerbaycan vatandaşını zalimce katlettiğini hatırlatan Kaya, "Hocalı katliamı vicdanlarımızda en ağır cezaya mahkum ettiğimiz bir katliamdır. Ermenistan'ın çeyrek asra yakın bir süredir işgal ettiği topraklar Azerbaycan topraklarıdır. Biz ülke olarak her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hocalı katliamının 29. yıl dönümünde hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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