AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, turp işçilerini ziyaret etti

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli'de turp yıkama ve paketlemesi yapan işçileri ziyaret etti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli'de turp yıkama ve paketlemesi yapan işçileri ziyaret etti.

Durmuşoğlu, Savrun Çayı kıyısında turp yıkayarak paketleyen işçiler ve üreticilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Durmuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi alan Kadirli turpunda üreticilerin sezona iyi başladığını kaydetti.

Mart sonuna kadar devam edecek turp hasadında 6 bin kişinin çalıştığını belirten Durmuşoğlu, "Ülkemizin turp ihtiyacının büyük bölümünü Kadirli'miz karşılıyor. Turp, yetiştirilmesinden paketlenmesine büyük bir emek istiyor. Soğuk havada binlerce insan ekmek mücadelesi veriyor. Üreticimize de, turpları yıkayıp paketleyen işçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat