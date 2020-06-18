AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan açıklama Açıklaması
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AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan açıklama Açıklaması

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı için Osmaniye'de 17,3 milyon lira bütçe tahsis edildiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı 30 yılı aşkın süredir kurucu üyesi olduğu Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile Dış Kaynaklı...

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan açıklama Açıklaması
18.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:54

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı için Osmaniye'de 17,3 milyon lira bütçe tahsis edildiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı 30 yılı aşkın süredir kurucu üyesi olduğu Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile Dış Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleriyle bugüne kadar toplam 600 Milyon dolarını aşan 10 proje ile 1,35 milyon hane halkına ve 5,4 milyon üreticimize ulaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Durmuşoğlu, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dezavantajlı coğrafi koşullarda yaşayan üreticilerin değer zincirini geliştirmek, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi yoluyla gelirlerini arttırmak, yaşam standartlarını yükselterek kırsal yoksulluğu azaltmak amacıyla genelde dağlık kesimlerde yaşayan üreticilere uygulanacak olan projenin Osmaniye için önemli olduğunu belirten Durmuşoğlu, "Kırsala yapılan yatırımın aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırımdır. AK Parti hükümetleri döneminde köklü ve süreklilik arz eden bir kırsal kalkınma programı uygulanmaya başlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 30 yılı aşkın süredir kurucu üyesi olduğu Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ile Dış Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleriyle bugüne kadar toplam 600 Milyon dolarını aşan 10 proje ile 1,35 milyon hane halkına ve 5,4 milyon üreticimize ulaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuşoğlu, ülke için hazırlanan ve 2018-2021 dönemini kapsayan Sonuç Odaklı Ülke Stratejik Fırsatlar Raporu hem Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) hem de Ülkemiz tarafından kabul edildiğini ve söz konusu raporda Yüksek Kesimler için Kırsal Kalkınma Programı (YKKKP) kapsamında 6 ili kapsayan "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinin" uygulanması öngörüldüğünü vurguladı.

Yaklaşık 95,6 milyon avro olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı, Osmaniye, Adana ve Mersin illerini kapsayan Doğu Akdeniz ve Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini kapsayan Batı Karadeniz olmak üzere iki proje sahasını içerdiğine işaret eden Durmuşoğlu şunları kaydetti:

"Proje, Tarım ve Orman Bakanlığımızca ilçe bazlı gelişmişlik endeksleri dikkate alınarak, dağlık alanlarda, parçalı, küçük arazilere sahip, dezavantajlı coğrafik koşullarda yaşayan üreticilerimizin değer zinciri geliştirmek, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi yoluyla ekonomik çeşitliliği destekleyerek gelirlerini artırmak, yaşam standartlarını yükselterek kırsal yoksulluğu azaltmak amacıyla genelde dağlık kesimlerinde yaşayan üreticilerimize uygulanacaktır.

İlimizde KDAKP Projesi Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas ilçelerimizin 600 rakım ve üzeri 45 köy ve 2 ilçe merkezinde uygulanacaktır. Program 2 etap halinde yürütülecek olup birinci etapta Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerimiz, 2. Etapta da Merkez, Kadirli ve Sumbas ilçelerimiz yer almaktadır."

Durmuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı için Osmaniye'de 17,3 milyon lira bütçe tahsis edildiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Kamu altyapı yatırımları için 2020 yılında 12,5 milyon lira bütçe tahsis edilmiştir. 2020 yılı içerisinde bitkisel üretimle ilgili bireysel hibeler olarak ceviz bahçesi tesisi, çilek bahçesi tesisi, ceviz bahçesi modernizasyonu, nohut tarlası tesisi, makine ekipman alımları desteklenecektir. Bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili bireysel hibeler için 2020 yılında 3,3 milyon TL bütçe tahsis edilmiştir. 2020 yılı içerisinde teknik yayım desteği olarak lavanta yetiştiriciliği, yem bitkileri yetiştiriciliği, telli terbiye üzüm yetiştiriciliği, çilek yetiştiriciliği ve erik yetiştiriciliği desteklenecektir. Demonstrasyonlar için 2020 yılında 665 bin lira bütçe tahsis edilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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