AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan Şehitler Haftası mesajı AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu mesajında, Türk milletinin şehit ve gazilerine büyük kıymet verdiğini belirtti.

Vatan ve bayrak için canlarını ortaya koyan şehitleri rahmetle andığını bildiren Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için bir an bile tereddüt etmeden canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, minnet ve hürmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Vatanımız ve milletimizin bağımsızlığı, huzuru güvenliği için dinimizde peygamberlikten sonra gelen en yüce makam olan şehitlik mertebesine ulaşmak için canını veren şehitlerimize sonsuz minnettarız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA