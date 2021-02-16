AK Parti Osmaniye İl Başkanı Gülsoy mazbatasını aldı
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AK Parti Osmaniye İl Başkanı Gülsoy mazbatasını aldı

16.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:06
AK Parti Osmaniye İl Başkanı Gülsoy mazbatasını aldı

AK Parti Osmaniye 7. Olağan Kongresinde il başkanlığına seçilen Seydi Gülsoy, mazbatasını aldı.

AK Parti Osmaniye 7. Olağan Kongresinde il başkanlığına seçilen Seydi Gülsoy, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Gülsoy, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda görevi Hamza Tor'dan devraldı.

AK Parti'ye kuruluşundan bu yana emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür eden Gülsoy, "2023 çizgisinde çok daha özel gayretlerimizle şehrimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 yılında Osmaniye'yi hep beraber çok özel bir noktaya taşıyacağız. Tüm delegelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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