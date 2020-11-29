AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları maske dağıttı
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AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları maske dağıttı

29.11.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:54
AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları maske dağıttı

AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları tarafından Düziçi ilçesinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı.

AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları tarafından Düziçi ilçesinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı.

AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Bozkan ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Düziçi ilçesinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı. Başkan Bozkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı olarak vatandaşlara maske desteği sunduklarını belirtti. Bozkan, "AK Parti Teşkilatları olarak her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız. Gençlik Kolları Teşkilatı olarak esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Bu durumdan hem esnafımız hem vatandaşlarımızın çok memnun olması bizleri de ziyadesiyle memnun etti" diye konuştu.

İlçe merkezinde, maske dağıtım uygulamasını değerlendiren vatandaşlar ise devletin aldığı diğer önlemleri de desteklediklerini bu çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini belirterek AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatına teşekkürlerini ilettiler. - OSMANİYE

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AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları maske dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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