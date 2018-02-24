AK Parti Osmaniye 6. Olagˆan I·l Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı devamlı artıyor. Şimdi son rakamı aldım, 1951." dedi.

Erdoğan, Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, vatanı, ezanı, bağımsızlığı için bir gül bahçesine girercesine şehadete yürüyen tüm Osmaniyeli yiğitlere Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, şehitlerin ruhları için Fatiha okudu.

Osmaniye'nin 2015'ten bu yana terörle mücadelede yurt içi ve dışındaki operasyonlarda tam 38 şehit verdiğini ifade eden Erdoğan, yörenin evlatlarının bu vatanın sahipsiz olmadığını, 15 Temmuz'da FETÖ'ye, Doğu ve Güneydoğu'da bölücü örgüte, yurt dışında kiralık katiller ordusuna karşı ispat ettiğini söyledi.

Her bir şehidin şanlı tarihi adına şeref ve onurla yazdırdığını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabbim onlardan razı olsun. Yüce Mevlam şehitlerimizi sevgili Peygamberimize komşu eylesin. Şu an itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı devamlı artıyor. Şimdi son rakamı aldım, 1951. Mehmedimiz dağ taş demiyor, evelallah. Bir taraftan F-16'lar, bir taraftan SİHA ve İHA ile tanklarla, toplarla, kar kış, bora fırtına, yürüyor.

Gençliğimizde öyle derdik. O zaman değişikti, ben şimdi değiştiriyorum. 'Kar bora fırtına sükun bulacak, sana bu teröristler selam duracak. Durduruyor muyuz? Durduruyoruz. O ne tüneller açmışlar öyle. Bu tünellerin paraları nereden geldi? Bu tünellerin beton mikserleri, çimentolar nerelerden geldi? Biliyoruz, biliyoruz. O bilmiyoruz zannedenler, vakti, saati geldiğinde bütün bu video kayıtlarıyla bunları onlara gösteriyoruz ve göstereceğiz. Bizler, onların (şehitlerin) emanetlerine gözümüz gibi bakacak, bu vatanı ite kopuğa kesinlikle teslim etmeyeceğiz. Şehitlerimizin kanlarını döken alçaklardan, işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız."

Erdoğan, son terörist imha edilene kadar terörle mücadeleyi içeride ve dışarıda kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

İl kongresi vesilesiyle 4 yıllık ayrılığın ardından Osmaniye'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tarih, yaylalar, kaleler ve en önemlisi de vatan aşıklarının şehri Osmaniye'ye kavuştuğu için Allah'a hamdettiğini söyledi.

"Askeri literatür 'sefer görev emri' diyor"

Osmaniye'nin tüm ilçelerine selam ve sevgilerini gönderen Erdoğan, "Salon dışında en az buranın 3 misli Osmaniyeli kardeşim vardı. Tabii onlara da selam verdik. Onlarla da muhabbet yaptık. Biz sizi çok özlemiştik. Anlaşılan sizler de bizi çok özlediniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerin "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine, "İnşallah o an geldiği anda... Ona, askeri literatür, 'sefer görev emri' diyor. O an geldiğinde önce ben, sonra da sizler birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Osmaniyeli bir aşığın söylediği "Daha başka ararım, daha başka ne ararım. Bulduğum dost yeter bana. Bilinsin karım zararım, bulduğum dost yeter bana. Bu dünya bir seyranlıktır, koskoca kabristanlıktır, kanaatse sultanlıktır. Bulduğum dost yeter bana" dizelerini okuyan Erdoğan, "Bize de Osmaniye'de bulduğumuz bu dostlarımız yeter. Bize salonun içini ve dışını dolduran siz dava arkadaşlarımızın muhabbeti yeter. Her birinize sevdanız, ahde vefanız için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu dostluğu daha da perçinlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Malum çevreler, bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi bir ittifakın temellerini attıklarını ve ilgili teklifin Meclise gönderildiğini söyledi. Bununla birlikte 2019'un kendileri için bir ittifak yılı olacağına işaret eden Erdoğan, "Temennim şudur; ya Rab, bu birlikteliğimizi daim eyle. Bu birlikteliğimizi inşallah güçlenerek ülkemizin geleceğine taşımaya vesile eyle. O malum çevreler, bu ittifakın ne olduğunu da iyi görsünler, iyi anlasınlar. İnşallah bu ittifakla birlikte Türkiye yeni bir dönemin tohumlarını atıyor." diye konuştu.

Erdoğan, bu atılan tohumların ümmetin ve milletin güçlenerek geleceğe yürümesi olduğunu dile getirdi.

Bu kongreyle Osmaniye'de 2019 seçimlerinin startını da verdiklerini vurgulayan Erdoğan, 2019'a kadar gece gündüz demeden çalışarak, tam bir dayanışma ruhu, birlik ve beraberlik içinde bu kritik seçimlere hazırlanacaklarının altını çizdi.

"Çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz"

Erdoğan, kapı kapı dolaşarak bu ülke ve millete yaptıkları hizmetleri ve projeleri anlatacaklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Ülke genelinde, başta Sayın Bahçeli olmak üzere, bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda, hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Bu sinerji, siyasette inşallah ülkemizde bir örnek olacaktır. İlk olacağı gibi de ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına vesile olacaktır.

Bu süreçte şunu bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız; herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yok. Herkes yorulsa, yorgun düşse bile bizim böyle bir lüksümüz yok. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bile bizim bu şekilde bir davranma imkanımız yok. Zira biz, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' diyoruz. Biz, 'Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş.' sözüne inanıyoruz."

İnsanların en hayırlısının, insanlara en fazla hizmet eden olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, siyaseti halka hizmet, Hakk'a hizmettir anlayışıyla yürütüyoruz. Bizim ülkemize, milletimize ve tüm dünyadaki kardeşlerimize hizmet gibi bir aşkımız, derdimiz var. Böyle yüce bir sorumluluğumuz var. Bizim, ülkemizi 2023 hedefleriyle 2053 ve 2071 vizyonlarıyla buluşturmak gibi bir Kızıl Elmamız var. Bizim geleceğe dair hayallerimiz, hedeflerimiz, iddialarımız var. Buradaki her bir kardeşimin üzerinde taşıdığı ağır mesuliyetin bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Görev alsın almasın, davamıza gönül vermiş herkesten 2019'a kadar dur durak bilmeden koşturmasını bekliyorum."

(Sürecek)