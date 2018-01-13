AK Parti Osmangazi Teşkilatı Tek Vücut

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen tanışma toplantısına, mahalle başkanları geniş katılım sağladı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından, mahalle başkanları ile tanışma toplantısı düzenlendi. Soğanlı Kültür Merkezi'ndeki toplantıda; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye başkan yardımcıları, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, ana kademe üyeleri, mahalle başkanları ve partililer katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İlçe Başkanı Çömez, "Omuzlarımızda ağır bir yük var. Yüce Allah, bu sorumluluğun gereğini yapabilme kudretini bize nasip etsin, mahcup etmesin. Üstat Necip Fazıl ne güzel demiş; 'Sen bir devsin, yükü ağırdır devin.' Sorumluluğumuz çok büyük. Tarihi öneme sahip 2019 seçimlerinde Osmangazi'yi ve Bursa'yı sizlerle birlikte hazırlayacak ve bunu da layıkıyla yapacağız. İlçe Yönetim Kurulu olarak, sizler gibi yol arkadaşlarımızla omuz omuza yürütecek olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

2019'un, AK Parti'nin yeni zaferleriyle Türk demokrasi tarihine geçtiği bir yıl olacağına inandıklarını belirten Cömez, "Osmanlı'nın kuruluşuna ev sahipliği yapmış bir ilçede görev yapmanın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu biran bile unutmayacağız. Dünya lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, birbirimize kenetlenerek, büyük Türkiye hedefine hep birlikte, emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Rabbim, bu büyük emanetin gereğini yapma kudretini ve sözümüzü tutmayı hepimize nasip eylesin" diye konuştu.

Programa katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, önümüzdeki günlerde teşkilat üyeleriyle ve mahalle başkanlarıyla daha sık bir araya geleceklerini ve gruplar halinde toplantılar düzenleyeceklerini söyledi. Gözlerin Osmangazi'nin üzerinde olduğunu belirten Dündar, mahalle başkanları ve teşkilat üyelerine çalışmalarda kolaylıklar diledi. - BURSA