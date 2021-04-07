AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Çömez, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Çömez, Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u tebrik etti.

Çömez, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy ise, Çömez'e AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu