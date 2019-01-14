AK Parti Osmangazi'den birlik beraberlik mesajı

Başkan aday adayları kahvaltıda buluştu

BURSA - AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye başkan aday adaylarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Bursa ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı birlik ve beraberlik görüntüsü ortaya koydu. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi Belediye Başkanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar ile birlikte, başkan aday adaylarına süreç içerisinde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Değirmen Park Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda seçim süreci üzerine değerlendirme ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bütün aday adaylarına teşekkür eden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, "Aday adaylığı sürecinin hemen başında Sümbüllü Bahçe Konağı'nda bir araya gelmiştik. Genel merkezimiz tarafından Belediye Başkan Adayımız olarak Mustafa Dündar Başkanımız açıklandı. Kendisine yürekten başarılar diliyoruz. Güzel bir aday adaylığı süreci yaşadık. Bizim için asıl olan partimizdir. Örnek bir davranış sergiledikleri için bütün aday adayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün geçmişte kaldı, artık adayımız belli. Başkan adayımızın etrafında hepimiz kenetleneceğiz. Seçim sürecinde de yola hep birlikte yola devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı ve AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar ise, Osmangazi olarak güzel bir birliktelik örneği sergilediklerini ifade ederek, "Aday adaylığı süreci sonunda genel merkezimiz bir karar verdi. Bu süreci bir bütünlük içerisinde yürüttük. Seçim çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Osmangazi'ye getirdiğimiz hizmetler belli. Bu hizmetleri sürdürmek, ileriye götürmek ve yenilerini başlatmak için bütün gayretimizle çalışacağız. Yaptığımız eserlerin sadece bulunduğu bölgeye değil, tüm Bursa'ya değer kattığını görüyoruz. Bize verilen bu görevi layıkıyla sürdüreceğiz" diye konuştu.

31 Mart'ta milletin huzuruna hizmetlerle çıkacaklarını da kaydeden Dündar, "Bizler, çok şükür vatandaşlarımıza 'yapacağız, edeceğiz' demiyoruz, yapılan hizmetleri anlatıyoruz. Bunlar AK Parti belediyeciliğinin eseri. Şeffaf ve diyalog içerisinde, herkesin fikrine değer verilerek yapılan çalışmalar. Böyle olunca iyi işler ortaya çıkıyor. Bize düşen görev, yorulmadan, hiç durmadan çalışmak. Bu süreçte aday adayı olan bütün arkadaşların desteğini gördük. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Güzelliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA