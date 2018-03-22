AK Parti Osmangazi'den Başkan Dündar'a Ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kısa bir süre önce yapılan kongrede AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı seçilen Ufuk Çömez ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe teşkilatı ile birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iade-i ziyarette bulundu. Makamında ağırladığı AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatına ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Dündar, halka hizmet için yola çıkan ilçe yönetiminin AK Parti'nin ilçedeki başarısını daha ileriye taşıyacağına inandığını kaydetti.

"Osmangazi'de görev yapmak büyük onur"

Başkan Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığında başkan ve yönetici olmanın büyük bir onur olduğunu ifade ederek, "Partilerde görev yapmak için insanlar birbirleriyle yarışıyor. Bu dönem AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığında görev yapmak sizlere nasip oldu. Allah mahcup etmesin. Osmangazi, merkez olması dolayısıyla Bursa'yı temsil eden bir ilçe. Burada yapılacak olan bir çalışma tüm Bursa'ya yapılıyor demektir. Bursa'nın lokomotifi Osmangazi'dir. Kentimiz adına bir şey yapılacaksa gözler hep Osmangazi'ye çevrilir. Osmangazi gibi büyük bir ilçede görev yapmanın zorlukları vardır. Ancak böyle önemli bir bölgede hizmet ortaya koymanın keyfide başkadır. Bursa'yı Bursa yapan ve Osmanlı'nın kurulduğu yerin adıdır Osmangazi. Böyle önemli ve güzel ilçede halkımız ve şehrimiz için hep birlikte görev yapacağız. Bu görevi samimiyetle ve güzel bir şekilde yerine getirdiğimizde Allah'ta yolumuzu açacaktır. Ancak görevimizi layıkıyla yerine getirmediğimizde ne kendimiz keyif alırız ne de insanlara bir faydamız olur" dedi.

" Türkiye daha da güçlenecek"

Türkiye zor bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi bizler için bir milat oldu. İçimizdeki hainleri temizleyerek devletimizin yeniden yapılanmasını sağladık. Bu yapılanmadan sonra içimizdeki teröristleri temizledik. Şimdi bu teröristlerin ülke dışındaki bataklıklarını kurutuyoruz. Bize Suriye'de ne işiniz var diyorlar. Bizler sınırımızda yer alan terör unsurlarını yok ediyoruz. Asıl bize bu soruyu soranların Suriye'de ne işleri var. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye karşıtlarına karşı gerekli cevapları veriyoruz. Bu millet tarihte olduğu gibi emin adımlarla hedefine ilerliyor. Bizler Kurtuluş Savaşı'nı yokluklar içerisinde kazandık. Türkiye, 100 sene önceki Türkiye değil. Güçlü ekonomi ve güçlü sanayi ile birlikte kendi ürettiğimiz silahlarla mücadelemizi yapıyoruz. İnşallah daha da güçleneceğiz" dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez de Osmangazi gibi büyük ve güzel bir ilçede Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte çalışacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Başkanımız Mustafa Dündar'ın tecrübeleri bizim için yol gösterici olacaktır. Başkanımızın deneyimlerinden faydalanarak, işbirliği içerisinde gerek ilçemiz gerekse kentimiz için çalışacağız" diye konuştu. - BURSA