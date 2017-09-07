AK Parti Osmaneli İlçe Başkan Adayı Göbekçi Oldu
AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığı’nın Olağan Kongresindeki adayı Mefaret Göbekçi oldu.
AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığı'nın Olağan Kongresindeki adayı Mefaret Göbekçi oldu.
AK Parti İlçe Başkanlığı görevi yürüten Yalçın Karaca'nın yapılacak olan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığında temayül yoklaması yapılarak sandığa gidilmişti. AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığı temayül yoklaması sonuncunda 6 adayın ismini AK Parti Düzce Milletvekili ve Bilecik Koordinatör Milletvekili Ayşe Keşir tarafında Ankara'ya AK Parti Genel Merkezine götürülmüştü. AK Parti Osmaneli ilçe başkanlığı adaylığı için AK Parti Genel Merkezinin yapmış olduğu değerlendirme sonuncunda, Osmaneli İlçe Başkan Adaylığına Mefaret Göbekçi'yi atadı. Tarihi henüz belli olmayan AK Parti Osmaneli İlçe Kongresine Mefaret Göbekçi tek başkan aday olarak girecek. - BİLECİK