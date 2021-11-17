AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
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AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Çorum'da, AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çorum'da, AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 61 yaşındaki Kara, bir süre evinde tedavi gördükten sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Kara, burada hayatını kaybetti.

Kara'nın cenazesi, Ortaköy'de kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.

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AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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