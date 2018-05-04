AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı'ndan Milletvekili Aday Adaylarına Uyarı

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı 27. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili aday adaylarını medyaya açıklama yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, milletvekili aday adaylarının partiye ve parti içi tarafsızlığa gölge düşürecek açıklamalardan kaçınmaları istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin seçim sürecinin içerisine girdiği şu günlerde AK Parti olarak temposu son derece yüksek günler geçirmekteyiz. Partimizin çatısı altında çalışma yapan teşkilat mensuplarımız Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Başkan seçmek, partimizin bekasını sürdürmek için var güçleriyle çalışmaktadırlar. 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde AK Parti Trabzon'dan aday adayı olanlar da bu anlayışla hareket etmektedirler. Ancak, bu süreç içerisinde milletvekili aday adaylarından AK Parti teşkilatçılığına uygun olmayan bir takım açıklamalar görmekteyiz. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı olarak basından takip ettiğimiz, 'Teşkilat onu bağrına bastı', 'Teşkilat onun arkasında' şeklinde basında yer alan haberler teşkilatımızın tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmamaktadır. AK Parti Ortahisar Teşkilatı olarak Trabzon'daki tüm aday adaylarına aynı yakınlıkta olduğumuzun özellikle bilinmesini isteriz. Bir aday adayını diğer bir aday adayından ayrı tutmuşçasına servis edilen haberler teşkilat içindeki barış ve kardeşliğe gölge düşürebilecek, sürece zarar verebilecek zeminin oluşmasının önünü açabilecek düşüncelerin oluşmasına sebep olabilir. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı olarak tüm milletvekili aday adayları ile AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı binasında 1 Mayıs 2018 tarihinde Aday Adayı Tanıtım Programı'nda bir araya gelmiş ve aday adaylarının tamamının kendilerini tanıtmalarını sağlayacak ortamı oluşturmuştuk. Herkese yönelik aynı şekilde gerçekleşen bu ve bunun gibi uygulamaların aday adaylarının kendine yapılan bir ayrıcalıkmış gibi kamuoyuna yansıtıldığını şaşkınlıkla takip ettik. Tüm aday adaylarının ve parti teşkilatımızın bilmesini isteriz ki, AK Parti teşkilatları tümüne aynı mesafededir. Kimseyi kayırma, kollama ve bağrına basma gibi bir durum söz konusu değildir."

"Aday adaylarımız tarafından basına verilen demeçlerde mevcut milletvekillerimiz eleştirilmekte ve hedef gösterilmeye çalışılmaktadır" denilen açıklamada "Bu türdeki açıklamaların milletvekillerimize ve partimize zarar vereceği göz ardı asla edilmemeli ve bu açıklamalardan kaçınılmalıdır. Kendini ön plana çıkarmak adına parti mensubu vekillerimizi eleştirmek, aday adayı olmuş isimlerin partimize 'Aday nasıl olmalı?' şeklinde fikir beyan etmesi görev ve yetkileri asla değildir. AK Parti Milletvekili aday adaylarından beklenen çalışmalarına partimizi ön plana çıkaracak şekilde devam etmeleridir. Milletvekili aday adaylarına basına verdikleri açıklamalarında daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor, teşkilatlar üzerinde istemli veya istemsiz yapılacak tüm algılardan kaçınmaları gerektiğini özellikle ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - TRABZON