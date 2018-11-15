AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş'tan Vali Ustaoğlu'na Ziyaret

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla birlikte, Vali İsmail Ustaoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Başkan Temel Altunbaş'ın Vali İsmail Ustaoğlu ile Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi'nden aynı dönemde mezun olduğu öğrenildi. Ankara Üniversitesi'nden 1992 yılında mezun olan Başkan Altunbaş ve Vali Ustaoğlu'nun tesadüfü, ikili arasındaki eski anıların açılmasına da neden oldu.

Vali Ustaoğlu'nu ziyaretinde konuşan Altunbaş, Trabzon'un bölgenin en önemli şehri olduğunu söyleyerek, "Trabzon köklü, kadim bir şehir. Tarihi ve kültürel mirasıyla da bir turizm şehri. Sporun büyük ilgi gördüğü, ticari hinterlandı yüksek, her alanda kendini ispat etmiş önemli bir potansiyele sahip. Trabzon'umuzu daha ileriye taşımak adına birlikte çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyacağız" diye konuştu.

Trabzon Valisi Ustaoğlu ise daha önce Rize'de kaymakamlık, Bayburt'ta Valilik görevlerinde bulunduğunu hatırlatarak bölgeyi tanıdığını ifade etti. Ustaoğlu açıklamasında, "Trabzon bölgenin en değerli yerleşim yeri. Daha önce bölgede farklı görevler aldığım için buraya yabancı değilim. Trabzon için çalışmalarımızı azim ve gayretle sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - TRABZON