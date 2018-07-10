AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Altunbaş: "Kabinedeki Trabzonlular Sevincimizi İkiye Katladı"

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bakanlar Kurulu hakkında açıklama yaparak "Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi. Altunbaş açıklamasında, "Türkiye'ye 5 yıl boyunca çağ atlatacak isimler, yeni sistemin ilk Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kurulan yeni kabine ile birlikte yeni Türkiye'nin şahlanışına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yatırımlar artarak devam edecek, Türkiye büyüyecek. Dışarıdan yapılmaya çalışılan her türlü engellemeye rağmen biz yolumuza kararlılıkla istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz. Yeni sistemde bu adımları Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesinde yer alan bakanlarımız ve güçlü meclisimizle daha hızlı atacağız" değerlendirmesini yaptı.

Altunbaş, yeni kabinede yer alan Trabzonlu isimlerin sayısının artmasının Trabzon için büyük bir şans olduğunu belirterek "Kabinede Trabzonlu isimlerin olması ve sayısının artması bizleri son derece mutlu etmiş, gururlandırmıştır. Sevincimiz iki kat arttı. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni kabinede görev alan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Trabzon damadı olan Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e ve tüm bakanlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecekleri icraatların şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON