AK Parti Ortahisar 3. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "Özellikle son belediye seçimlerinden sonra hevesleri kabaran bazı muhalefet partilerinin 'Efendim AK Parti şöyle oluyor, AK Parti zayıflıyor' gibi eleştirilerine en güzel cevap 1 milyondan fazla üyenin...

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "Özellikle son belediye seçimlerinden sonra hevesleri kabaran bazı muhalefet partilerinin 'Efendim AK Parti şöyle oluyor, AK Parti zayıflıyor' gibi eleştirilerine en güzel cevap 1 milyondan fazla üyenin yapılmış olmasıdır." dedi.

AK Parti Karadeniz Bölgesi Koordinatörü de olan Avcı, Trabzon Beşirli Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Ortahisar 3. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rize ve Trabzon'da düzenlenecek il kongrelerine katılacağını belirten Avcı, "İl başkanlarımız, kongrelerimizin hazırlıklarını tamamlıyor. Coşkulu kongrelerle birlikte inşallah o süreci de tamamlarız. Trabzon'da uzun zamandır çalıştık. Bütün arkadaşlarımızdan da haklarını helal etmelerini istiyoruz, bizim hakkımız da helal olsun." diye konuştu.

Avcı, doğru bildiği ve gördüğü ne varsa onu yapmaya gayret gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Gittiğimiz her kongrede ifade ediyoruz. Teşkilat çalışması bir saha çalışmasıdır. Yönetim kurulu toplantılarında aldığımız kararların mutlaka sahaya yansıması gerekir ve bir siyaset oluşturması gerekir. Eğer biz haftadan haftaya genel merkez bizden yönetim kurulu toplantısı istiyor diye toplantı yapma gayreti içinde olursak, bunun sonucunu ve meyvesini almamız mümkün değildir. Büyün arkadaşlarımızla birlikte sahada olacağız. Üyelik çalışmaları bir taraftan, ziyaretlerimiz bir taraftan, yaşlı ziyaretlerimiz bir taraftan, üye ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, belediye başkanlarımızı ve milletvekillerimizi de bu ziyaretlerin bir parçası yapacağız."

Partilerine son bir yılda Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde üye kaydı yaptıklarına dikkati çeken Avcı, "Bunu bu teşkilat mensubu arkadaşlarımız yaptılar. Özellikle son belediye seçimlerinden sonra hevesleri kabaran bazı muhalefet partilerinin 'Efendim AK Parti şöyle oluyor, AK Parti zayıflıyor' gibi eleştirilerine en güzel cevap 1 milyondan fazla üyenin yapılmış olmasıdır. Bu 1 milyon üye pek çok siyasi partinin üye sayısından fazladır. Onun için teşkilatımızın gücünü her anlamda bize yansıttığı için de üye çalışmaları bizim için son derece önemlidir. İnşallah kongrelerin hemen sonrasında da bu çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin Trabzon milletvekillerinin teşkilat tecrübesi olduğuna işaret eden Avcı, vekillerin Trabzon için güzel çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara değinerek, şöyle konuştu:

"Mesele Ortahisar İlçe Bakanlığı kongresi meselesi değil, bizim için mesele memleket meselesi, mesele vatan meselesi, mesele tam bağımsız Türkiye meselesi, özgür bir Türkiye meselesidir. Bu yolda her daim dik duran Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarıyla beraber yol yürüme meselesidir. Recep Tayyip Erdoğan, vesayet odaklarına karşı yıllardır mücadele veren bir liderdir. Demokrasiden bahsedenler, vesayetten bahsedenler, şimdi özgürlükten bahsedenlerin yönettiği Türkiye'den bir kesit sizlere sunmak istiyorum. Belediye Başkanlığı yapan bir büyüğümüz, bir yazarın okuduğu şiir dolayısıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, Recep Tayyip Erdoğan. 10 ay cezaevine girdi. Ondan sonra bu millet yıllardan beri çektiği bu vesayet anlayışına karşı onu lider olarak gördü. 14 Ağustos 2001'de parti kurdu. 3 Kasım 2002'de bu millet Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tek başına iktidar yaptı."

AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora da kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Selahaddin Çebi, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Bölgesi İl Koordinatörü Haydar Revi, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk