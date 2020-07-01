AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: "Sosyal mecrayı milletin hizmetinde olan bir mecra... AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: "Sosyal mecrayı milletin hizmetinde olan bir mecra haline getirmemiz gerekiyor.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: "Sosyal mecrayı milletin hizmetinde olan bir mecra haline getirmemiz gerekiyor."

ANKARA - AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, "Sosyal mecranın milletin hizmetinde olan bir mecra haline getirmemiz gereksiyor. Bununla ilgili sosyal medyayla ilgili bir kanun olması gerekir. Sosyal medyayı zabturat altına almak gibi algılanmaması gerekir" dedi.

Gündoğdu, TBMM'de basın açıklaması yaptı. Gündoğdu, sosyal medya üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çocuğu üzerinden yapılan hakaretlere en ağır cezanın verilmesi gerektiğini söyleyerek, sosyal medya üzerinden milletvekillerine iftiralar atıldığını belirtti. Gündoğdu, "Sosyal mecranın milletin hizmetinde olan bir mecra haline getirmemiz gereksiyor. Bununla ilgili sosyal medyayla ilgili bir kanun olması gerekir. Sosyal medyayı zapturapt altına almak gibi algılanmaması gerekir. Sosyal medyada herkes istediğini paylaşabilir. Ama birine hakaret etmeden, küfretmeden, birine alçakça iftira atmadıktan sonra yapabilir. Şu anda sosyal medya üzerinden alçakça adice iftiralar atılıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA