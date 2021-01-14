AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal güven tazeledi
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AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal güven tazeledi

14.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:50
AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal güven tazeledi

Ordu'da, AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Ordu'da, AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serpil Kavrak, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal katılımcılara hitap etti.

Tek listeyle gidilen seçimde Ayşegül Baysal yeniden AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirildi.

Kongreye, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Gülsüm Yılmaz, ilçe belediye başkanları ile partililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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